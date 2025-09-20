All Out 2025: Bandido y Brody King retienen en lucha de escaleras

La lucha por el Campeonato de Parejas AEW, enfrentó a cuatro equipos en un combate de escaleras, donde quien pudiera bajar de las alturas los cinturones serían sus poseedores.

Fue así que Brodido (Brody King y Bandido) puso en juego el título ante The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) y Don Callis Family (Hechicero y Josh Alexander).

La lucha de escaleras en un auténtico caos lleno de vuelos, castigos sobre mesas y maniobras espectaculares. Apenas iniciada la contienda, Hechicero ya había castigado a Bandido con El Conjuro, mientras que Speedball Mike Bailey y Kevin Knight sorprendieron con ataques aéreos.

Las escaleras dominaron el combate: desde un Swanton Bomb de Nick Jackson sobre Brody King tendido en una escalera, hasta una brutal tapatía de Hechicero sobre Speedball. Los intentos por alcanzar los cinturones se multiplicaron, pero todos eran frenados en el último segundo, con derribos, vuelos suicidas y castigos que dejaron mesas hechas trizas.

En la recta final, Kevin Knight estuvo a punto de lograrlo, pero fue arrojado con todo y escalera hacia el exterior. Los Young Bucks conectaron un BTE Trigger sobre Alexander, aunque no fue suficiente. Finalmente, Bandido y Brody King resistieron y consiguieron bajar los campeonatos para retener sus preseas Ganadores y aún campeones: Bandido y Brody King.

Tras la campal, la atención giró hacia Jack Perry, quien apareció para atacar a los Young Bucks e incluso a Rocky Romero. Sin embargo, un video reveló que había “revivido” a Killswitch, quien emergió para salvarlo.

Ambos se abrazaron y parece estar reviviendo a Jungle Boy y Luchasaurus: Jurassic Express.

► Lo que sigue para los campeones

Bandido y Brody King tendrán que esperar la reorganización de la división de parejas para saber quienes serán sus próximos retadores. Mientras que el resto de los equipos tendrán que buscar una nueva oportunidad.