All Out 2025: Adam Copeland y Christian Cage vencen pero son humillados

La lucha que abrió All Out donde Adam Copeland y Christian Cage se enfrentaron a FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood, con Stokely Hathaway), aunque antes del duelo se notó dierta tensión y diferencias, ambos canadienses buscaron llevarse el combate.

Desde el inicio, Dax y Christian marcaron el ritmo con intercambios intensos, y la lucha escaló rápidamente con ataques conjuntos, movimientos de poder y un sinfín de intentos de cuenta.

► Un homenaje a John Cena en pleno combate

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Adam Copeland, que aplicó el Five Knuckle Shuffle y el Attitude Adjustment, icónicos movimientos de John Cena. La arena estalló en ovaciones, rindiendo un homenaje que añadió un toque especial al enfrentamiento.

ADAM COPELAND PAYING HOMAGE TO JOHN CENA WITH THE FIVE KNUCKLE SHUFFLE AND ATTITUDE ADJUSTMENT!!!! 9 YEAR OLD ME WOULD BE SCREAMING RIGHT NOW WHAT THE HELL#AEWALLOut pic.twitter.com/cjbfLzo49U — ProdigiousOmega 🇨🇩🇵🇸🇸🇩 (@ProdigiousOmega) September 20, 2025

La tensión creció con la intervención de Stokely Hathaway, quien llegó a sacar al réferi para evitar la derrota de FTR, además de la inesperada aparición de Beth Phoenix, que sorprendió con un Spear para frenar al mánager. Todo apuntaba a que la balanza se inclinaba hacia C&C.

La recta final fue un torbellino de acción: mesas rotas, campanazos, Spears y Shatter Machines al límite. Al final, Copeland conectó un Spear decisivo sobre Dax Harwood para sellar la victoria por cuenta de tres.

Cuando parecía que C&C podrían celebrar, Shayna Wayne apareció con Nick Wayne y, en un giro cruel, FTR atacó por la espalda. Con ayuda de Kip Sabian, esposaron a Copeland a las cuerdas y ejecutaron un Spike Piledriver sobre Christian. Beth intentó salvar a su esposo, pero fue brutalmente castigada con la misma maniobra, cerrando la velada con indignación y caos.

► Adam Copeland y Christian siguen en problemas

Aunque ya vencieron a sus dos equipos rivales, las cosas no parece que hayan terminado y ahora ambos conjuntos se han unido, por lo que Adam y Christian tendrán muchos problemas en el futuro.