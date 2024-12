All In: Texas ya es el show más taquillero de AEW en USA

Desde 2022, el rendimiento en taquilla de los shows de AEW ha decaído. Dave Meltzer llegó a compararlo, de manera un tanto desmesurada, con el del último año de vida de WCW, a pesar de las exitosas dos primeras ediciones de All In.

Y es que el principal escollo para AEW es precisamente su mercado local, optando por ocupar arenas más pequeñas desde este otoño. Sin embargo, no parece vaya a resultar un problema que All In 2025 tenga lugar sobre suelo estadounidense, al amparo del Globe Life Field de Arlington (Texas).

Durante el «Countdown» de la venta general de boletos para el gran PPV del próximo 12 de julio, Tony Khan dio la siguiente noticia.

«Hemos vendido más de un millón de dólares en boletos… Los boletos generales saldrán a la venta el lunes. La preventa ya está abierta, así que puedes buscar el código, entrar en la preventa, tratar de adelantarte al lunes y ser parte de esta preventa que ya está en curso. Ya hemos vendido más de un millón de dólares en boletos para All In, y esos paquetes VIP se vendieron increíblemente rápido».

► El hito estadounidense de AEW

Un evento producido por AEW a lo largo de su novel historia en territorio yanqui, sin embargo, ya alcanzó el millón de dólares de taquilla. Double Or Nothing 2022, con 12.939 tickets vendidos, recaudó $1.145.000, convirtiéndose en su día en el show más exitoso de una promotora luchística ajena a WWE celebrado en Norteamérica. Y podríamos mencionar All Out 2022, aunque sus datos oficiales se desconocen, más allá de un tuit de Tony Khan.

Pues bien, tras 48 horas de venta general de boletos al público, All In: Texas ya ha alcanzado 1.25 millones de recaudación, y esto hace que supere al mencionado Double Or Nothing 2022. La gran cita texana será entonces el mayor hito de taquilla logrado por AEW en los Estados Unidos de América.

Y al ampliar el foco, All In: Texas se sitúa sólo por detrás de sus dos entregas anteriores. All In 2023 cosechó una impactante cifra de alrededor de 10 millones (con alrededor de 80 mil boletos vendidos), mientras All In 2024 se quedó en casi 6.5 millones (con alrededor de 50 mil boletos vendidos). Veremos, de aquí al 12 de julio, las cifras que finalmente deja la tercera edición.

The BIGGEST #AEW event of the year will go down in TEXAS with #AEWAllInTexas at @GlobeLifeField in Arlington, TX on Saturday, July 12th, 2025!



Be a part of history – get your tickets NOW!

🎟️ https://t.co/TEJsHbDvsL pic.twitter.com/LVwfDO8s4l — All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2024