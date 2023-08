Durante el programa de Dynamite de anoche se dieron a conocer tres nuevos cambios en el cartel de All In 2023: sin Rey Fénix, Eddie Kingston, Orange Cassidy, Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta) y Penta El Zero Miedo se medirán ante Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) con Santana y Ortiz, que volvieron a la programación de AEW en el mismo show después de meses desaparecidos; House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) defenderán su título contra el afortunadamente regresado Billy Gunn y The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster); y por último, tras traicionar a AR Fox, Swerve Strickland se unirá a Christian Cage contra Darby Allin y Sting.

► All In: Jack Perry vs. Hook

Dicho esto, durante el episodio más reciente de AEW Unrestricted, Tony Khan confirma que Jack Perry expondrá el Campeonato FTW ante Hook en la Zero Hour, donde también estarán MJF y Adam Cole luchando contra Aussie Open por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. Recordemos que el ex Jungle Boy ganó el título durante el capítulo de Dynamite del 19 de agosto después de haberlo traicionado semanas antes volviéndose heel. El hijo de Taz lo ha estado persiguiendo y finalmente tendrá la oportunidad de vengarse.

