Aljamain Sterling vs Henry Cejudo será en UFC 288

El actual campeón del peso gallo, Aljamain Sterling, ha anunciado que su combate está previsto para el UFC 288, el 6 de mayo.

“No puedo esperar a este combate, porque creo que se trata de dos tipos que no se echarán atrás, y creo que la lucha libre podría anularse mutuamente, veremos si soy capaz de derribarlo”, dijo Sterling ayer en su canal de YouTube. “Vamos a resolverlo en los primeros cinco minutos, y a partir de ahí, vamos a averiguar si queremos gastar una tonelada de energía grappling, o queremos poner [nuestros puños] a prueba y mostrar al mundo lo que los grapplers de alto nivel realmente puede hacer cuando se trata de golpear.

“Sé que os impresionó el combate entre [Kamaru] Usman y Colby Covington, que fue una delicia para los gopeadores, y no me sorprendería que esta pelea fuera exactamente igual. … Henry, no puedo esperar para el desafío, y sé, y espero, que usted no puede esperar para luchar contra mí también “.

La pelea aún no ha sido confirmada oficialmente por la UFC, pero vería a Sterling buscando su tercera defensa exitosa del título después de vencer previamente a Petr Yan y TJ Dillashaw mientras se encontraba en medio de una racha de 8 peleas ganadas.

En cuanto a Cejudo, regresa tres años después de retirarse del deporte cuando era campeón tanto del peso mosca como del peso gallo, tras una racha de seis combates invicto en los que derrotó a Demetrious Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes y Dominick Cruz. Sterling vs. Cejudo podría ser uno de los cabezas de cartel del UFC 288, en el que también se espera un combate de peso ligero entre el ex campeón Charles Oliveira y Beneil Dariush.