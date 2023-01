El campeón de peso gallo Aljamain Sterling respondió a los comentarios del contendiente número cuatro clasificado Marlon Vera. Los comentarios fueron sobre su peso y cómo se relaciona con sus derrotas por nocaut en el pasado.

Sterling respondió a los comentarios de Vera en su canal de YouTube y lo llamó por destacar su derrota por nocaut ante Marlon Moraes. ‘Funk Master’ explicó que el nocaut fue más fruto de las circunstancias que de la habilidad.

«Literalmente choqué de frente con una rodilla contra Marlon Moraes y me golpearon de cara. Chito, Dom, Frankie, Yáñez, Merab, Umar, Gardbrant, toda la división de peso gallo puede hacer exactamente lo mismo y ser golpeado en el mismo lugar. por la fuerza de una patada como esa, y te garantizo que estás durmiendo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estás siquiera comparando eso con la razón por la que ha sido noqueado inconsciente? Ese fue un evento muy particular, un Secuencia de eventos que llevaron al KO-ed inconsciente. Así que tenemos que parar ahí mismo, no es el mismo argumento. No es que estemos en un intercambio y me golpeen y me caigan».

Marlon Vera había criticado anteriormente a Sterling por reducir mucho el peso antes de sus peleas y depender de su mayor físico para obtener resultados.

«Ese hijo de puta pesa entre 170 [a] 180 libras cuando está comiendo, Dios sabe qué… Es por eso que está quedando inconsciente debido a la cantidad de peso que corta. … como si lo tocaras, podría caer».