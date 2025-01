Aljamain Sterling piensa volver en abril contra Arnold Allen o Brian Ortega

El ex campeón de peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, no ha terminado de buscar el oro. “The Funk Master” ya ha dejado su marca en la división de 135 libras de la UFC al capturar el título y registrar tres defensas.

Después de perder el título ante Sean O’Malley en la UFC 292, Sterling (24-5 MMA, 16-5 UFC) pasó al peso pluma, obteniendo una gran victoria en su debut divisional sobre Calvin Kattar en la UFC 300.

Dado su nombre y condición de ex campeón, probablemente estaba a una victoria de distancia si lograba superar al invicto Movsar Evloev en UFC 310. Desafortunadamente, los jueces no estaban de su lado esa noche, lo que inicialmente le hizo cuestionar su futuro como peleador.

“Muchos fanáticos no creen que perdí esa pelea. La volví a ver un par de veces y todavía no creo que haya perdido la pelea. Obviamente, los jueces son los jueces, así que lo que digan quedará en los libros de historia. Me encantaría volver a pelear con él, si no, tal vez pelear con Arnold Allen o Brian Ortega”.

Sterling, de 35 años, es un boxeador con récord de 1-1 en la categoría de 145 libras y sigue confiando en que el camino hacia el título sigue siendo viable. Por ahora, ya no se habla tanto de retiro, pero las peleas que se avecinan deben tener un significado. Sterling quiere hacerse con el título de peso pluma y está abierto a seguir cualquier camino que eso requiera.

“Quiero pelear en la cima. Realmente no quiero pelear en la cima, pero si tengo que hacerlo para demostrar mi valía nuevamente, entonces será lo que sea. Todavía estoy persiguiendo ese oro. Si pudiera obtener un segundo cinturón de oro, hombre, ese sería otro legado que la gente no me podrá quitar.

“En este momento, estoy buscando hacer historia. Por supuesto, los sueldos son buenos, pero no estoy peleando solo para estar ahí y decir que estoy peleando. Estoy ahí para vencer a los mejores. Estoy ahí para decir que peleé contra los mejores, y de eso se trata el resto de mi carrera”.

Sterling ocupa actualmente el puesto número 9 en el ranking de peso pluma de la UFC. Evloev ocupa el puesto número 4, mientras que los nombres que mencionó como posibles próximos oponentes, Ortega y Allen, ocupan el puesto número 6 y 7 respectivamente. Si bien está un poco más abajo en la clasificación de lo que le gustaría, Sterling sigue confiando en que una o dos victorias lo pondrían de nuevo en la pelea por el título, especialmente considerando la incertidumbre del actual campeón, Ilia Topuria.

“Yo diría que (estoy) quizás a una o dos peleas de distancia. Así que, realmente depende del panorama, de cómo me veo en la pelea, de lo que Topuria va a hacer. Si va a dejar vacante el título, entonces eso pone a dos nuevos retadores para pelear por un cinturón vacante. Así que, realmente depende.

“No sé realmente qué va a pasar en el futuro, pero estoy esperando con paciencia. Con suerte, podré regresar en abril. Quizás pelee de nuevo en agosto o septiembre y me prepararé para la acción”.