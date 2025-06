Aljamain Sterling no entiende el estrellato de Sean O’Malley

Aljamain Sterling está confundido por el poder estelar del peleador principal de UFC 316, Sean O’Malley .

O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) se enfrentará a Merab Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) en el evento principal del sábado en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Sterling perdió su título de peso gallo ante O’Malley en UFC 292 , antes de que su compañero de equipo Dvalishvili destronara a O’Malley para convertirse en campeón en UFC 306. «The Funkmaster» dijo anteriormente que su pelea con O’Malley no generó las compras de pago por evento que esperaba , y que la idea de que sea una gran estrella puede ser un mito.

«No conozco mucho su personalidad, salvo cuando me pregunta constantemente sobre mi peso o les pregunta a otros peleadores cuánto pesan en persona. Esa siempre ha sido mi interacción con él: ‘¿Cuánto pesas ahora?’. Así que no tengo mucho en qué basarme.

Siempre he dicho que su personalidad era un poco seca, en mi opinión, y no entendía bien el estrellato más allá de sus habilidades de lucha. Es un muy buen boxeador. Tuvo muchos buenos nocauts y momentos destacados. Eso suele ser bueno cuando peleas con gente no tan buena.