Aljamain Sterling habla sobre lesión de codo en UFC Shanghái

Aljamain Sterling admitió que su pelea con Brian Ortega casi se esfumó. El sábado pasado en Shanghai, China, Sterling consiguió una contundente decisión unánime sobre Ortega en el evento co-principal de cinco asaltos de UFC Shanghai.

“Funk Master” dominó a Ortega en una batalla mayoritariamente de pie, marcando el ritmo con golpes fuertes y patadas poderosas que desgastaron constantemente al dos veces retador al título de peso pluma.

Sterling no buscó un derribo hasta la segunda mitad de la pelea, pero una vez que la acción llegó a la lona en los asaltos cuatro y cinco, el excampeón de peso gallo de la UFC consolidó su victoria con un control superior dominante y un ground-and-pound contundente. Al final de la pelea, Sterling no dejó lugar a dudas, obteniendo una decisión unánime de 50-45 por parte de los tres jueces.

Aljamain Sterling afirma que los problemas en el codo lo preocuparon en la victoria de UFC Shanghai

Durante el programa posterior a la pelea de UFC Shanghái, Aljamain Sterling habló sobre su reñida victoria sobre Brian Ortega. «Funk Master» reveló que había estado lidiando con algunos problemas antes de la pelea y que sufrió una importante lesión en el codo en el cuarto asalto al intentar un codazo giratorio hacia atrás, lo que le hizo temer momentáneamente que su oponente pudiera remontar.

A pesar del susto, Sterling logró mantener la compostura, confiando en su agarre para recuperar el control y asegurar la victoria. El neoyorquino de 36 años admitió que el momento fue tenso, pero su aplomo y técnica finalmente le permitieron tomar las riendas de la pelea y cerrarla con éxito.

“Ese último codazo que conecté en el cuarto asalto, ni siquiera pude mantener el brazo en alto para defenderme. Cuando me atacó, pensé que esto era una pesadilla. Porque no podía hacer más que girar, y con suerte cometiera un error, como hizo, y me permitió tomar su espalda y derribarlo”.

Después de la pelea, Sterling recurrió a las redes sociales para publicar un video que mostraba su codo izquierdo hinchado y lesionado, recibiendo elogios de los fanáticos por mantener la compostura a pesar del revés.