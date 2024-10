Aljamain Sterling cree que tiene posibilidades ante Ilia Topuria

A Aljamain Sterling le gustan sus posibilidades contra Ilia Topuria. El pasado sábado, Topuria aseguró la primera defensa de su título de peso pluma, deteniendo al ex campeón Max Holloway en el evento principal de UFC 308.

Topuria es ahora la primera persona en terminar con Holloway con golpes y dado su nocaut en el segundo asalto sobre Alexander Volkanovski a principios de este año, «El Matador» se ha establecido como uno de los golpeadores más devastadores en el deporte actualmente, tanto que incluso su posible futuro oponente quedó impresionado.

“No me voy a poner de pie con ese tipo. ¡Nunca me pondría de pie y negociaría con ese tipo!. Vi comentarios de la reacción, ‘Deberías cambiar de categoría de peso’. Pensé que era muy gracioso… Hice una broma, ‘Quiero volver a 135’. [Risas] …

“Señalaré el suelo pero en su lugar haré mi baile del hombre corriendo”.

Bromas aparte, Sterling pronto podría estar en posición de enfrentarse a Topuria. Volkanovski parece ser el próximo rival de Topuria, con Diego Lopes esperando entre bastidores, pero el ex campeón de peso gallo se enfrentará a Movsar Evloev en UFC 310 y el ganador también podría tener una oportunidad de enfrentarse al campeón. Y si eso sucede, «The Funkmaster» cree que puede darle pelea a Topuria.

“Si tuviera que pelear con él, si Dios quiere, le ganaría a Movsar y lo lograría, creo que tengo un gran estilo para neutralizar su ofensiva. Hermano, la mayoría de estos muchachos están golpeando con él. ¡Yo no voy a hacer eso, hermano! No voy a hacer eso. Estamos sentados allí esperando un derribo. Tengo que convertirlo en una pelea de agarre. Estoy tratando de ganar, no estoy tratando de enviar mi cerebro y mi cabeza a la siguiente dimensión nuevamente. Estoy tranquilo con eso”.

Sterling perdió notablemente su peso gallo de UFC cuando fue noqueado por Sean O’Malley el año pasado en UFC 292. Después de esa derrota, Sterling subió al peso pluma, donde derrotó a Calvin Kattar en su debut.