Aljamain Sterling, ex campeón de peso gallo de la UFC, se mostró alegre por el apoyo recibido de Dana White el pasado fin de semana. Sterling logró una victoria en la cartelera preliminar del UFC 300, donde debutó en el peso pluma.

Después de perder su título de peso gallo ante Sean O’Malley, Sterling buscó la gloria en las dos divisiones y tuvo una impresionante actuación contra Calvin Kattar. Aunque hubo críticas hacia la victoria de Sterling por decisión en el grappling, Dana White no compartió esas opiniones y elogió su actuación durante la conferencia de prensa posterior al combate.

White destacó la valentía de Sterling al subir de peso y enfrentarse a un oponente difícil como Kattar, y consideró su victoria como una buena actuación.

«Cada vez que subes de peso y ganas, especialmente contra un tipo duro como Calvin – esto es lo que voy a decir sobre Aljo, pensé que hizo que Calvin pareciera lento», dijo White. «No es el favorito de los aficionados en UFC 300, pero subir de peso y enfrentarse a un tipo duro y valiente como Calvin siempre es una buena victoria«.

Este apoyo de White fue una sorpresa para Sterling, ya que en el pasado ha tenido desacuerdos con el director ejecutivo de la UFC. Sterling se mostró agradecido por los comentarios positivos de White y reflexionó sobre cómo ha recibido críticas anteriormente. Para él, era una novedad ser apoyado después de perder su título y cree que se necesita más para ser despectivo y grosero con alguien que para brindarle apoyo.

Después de impresionar a los altos mandos de la UFC en su debut en el peso pluma, Sterling espera obtener una segunda victoria en esta categoría y así tener la oportunidad de convertirse en el último miembro del club de los campeones de dos divisiones de la promoción.

«Escuché a la gente decirme (lo que dijo White). Me pareció, por una vez, muy amable por su parte», dijo Sterling. «¿Tenía que perder el cinturón para que la gente, no sé, me diera un respiro? No pido mucho. Creo que se necesita más para ser despectivo y grosero con alguien que para apoyarlo. Creo que es más fácil hacer lo otro.

«Cuando me enteré de que (White) había hecho buenos comentarios y todo eso… No esperaba que dijera eso. Podría haber dicho simplemente: ‘Bueno, todos sabemos cómo es una pelea con Sterling’. Podría haberlo dicho fácilmente y la gente se habría c*gado en mí», continuó Sterling. «Le doy las gracias por ello. Eso es todo lo que siempre he querido: que al menos me convirtiera en un aliado».

En resumen, Aljamain Sterling se mostró feliz por el apoyo recibido por parte de Dana White después de su victoria en el UFC 300. Aunque ha tenido desacuerdos con White en el pasado, Sterling se sorprendió gratamente por los comentarios positivos de White y espera continuar impresionando en el peso pluma para tener la oportunidad de convertirse en campeón de dos divisiones.