Aljamain Sterling cree que Ilia Topuria ha demostrado ser demasiado imparable para perder en el UFC 317.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), que renunció al título de peso pluma en febrero, se enfrenta al ex campeón Charles Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) por el título vacante de peso ligero en la pelea estelar el próximo 28 de junio de T-Mobile Arena en Las Vegas.

Topuria viene de noquear consecutivamente a Alexander Volkanovski y Max Holloway en peleas por el título. Con el poder de Topuria y la tendencia de Oliveira a sufrir daños en las peleas, Sterling se preocupa por el brasileño.

«Oliveira se cae en cada pelea – casi en cada pelea … las últimas ocho peleas diría yo», dijo Sterling en su canal de YouTube.

«Dicho esto, sabemos que Ilia Topuria puede quebrarse. Lo hemos visto caer antes por Jai Herbert, regresó. Esa fue la primera vez que peleó a 155. Él dice que se siente mejor a 155, su poder es muy diferente a 155. Sabemos que ya podría romper en ‘155’. Sabemos que ya podría romper en ‘145.

«¿Cómo se va a traducir ese poder a 155? Si pudiera tocar a Charles de la forma en que golpea a todos los demás, creo que es una mala noche, y creo que Ilia es un campeón de dos divisiones. Pero en el departamento de agarre, no hemos visto a nadie forzar el agarre contra Ilia, y me pregunto si ‘Do Bronx’ tratará de hacerlo para ver si puede gasearlo y quitarle algo de potencia a sus golpes».

Oliveira no es ajeno a desafiar los pronósticos. Ha vencido a rivales de la talla de Dustin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush y Michael Chandler, pero Sterling ve a Topuria en plena forma.

«Es difícil», dijo Sterling. «Me gusta Ilia en este caso, pero es difícil descartar a ‘Do Bronx’. ‘Do Bronx’, sigo pensando, es él. Pero también he dicho lo mismo de Max (Holloway) y de Volk. No estoy diciendo que esos chicos iban a ganar contra Ilia, pero dices que esos chicos siguen siendo «ellos», y luego Ilia sale y les hace eso. Usted es como, c*rajo. ¿Quién detiene a este tipo?»