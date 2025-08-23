Aliyah, a dos años de WWE: «Yo era única»

Apenas se ha sabido nada de Aliyah desde que fuera despedida de WWE en 2023 -de hecho, ese mismo año ni siquiera tuvo un combate- pero aún es una luchadora. Cabe mencionarse que a finales de 2024 y a principios de 2025 participó en dos eventos de Destiny World Wrestling bajo su nombre real, Nhooph Al-Areebi, enfrentando en el segundo a Zayda Steel, miembro de WWE ID.

► En palabras de Aliyah

Atendamos a sus recientes declaraciones en PWMania.com:

En enero de 2022, lograste la victoria más rápida en la historia de WWE con un conteo de 3,17 segundos. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Esperabas hacer historia de esa manera? “Sabes, nunca fui la protagonista de la división. No era su estrella principal, la que intentaban destacar activamente. Así que el hecho de que lograra lo que hice y recibiera la reacción que obtuve… eso demuestra que el público conectó conmigo por lo que representaba. Yo era única, y eso es poderoso. Estoy increíblemente agradecida por ese momento. Fue un verdadero testimonio de todo el trabajo duro que el público ha visto que he puesto a lo largo de los años. Más que la victoria o el récord en sí, demostró que, a pesar de la falta de triunfos, de los contratiempos en las historias o de la posición en la cartelera, aún podía hacer que el público sintiera algo real. Eso no es fácil hoy en día, con todo sintiéndose tan similar y controlado. Como diría mi hermana menor de la Generación Z: ‘todo es lo mismo, pero en diferentes fuentes’, palabras de ella, no mías. Pero cuando la multitud reacciona así, me recuerda que la autenticidad, la persistencia y ser uno mismo sin disculpas puede resonar más que cualquier otra cosa.”

También hiciste historia como la primera mujer árabe en un evento principal de SmackDown. ¿Cómo se siente ser un modelo a seguir para fans árabes y del Medio Oriente en todo el mundo? “Hacer historia como la primera mujer árabe en WWE es increíblemente poderoso para mí. Creciendo, me encantaba ver televisión e ir al cine, pero siempre notaba lo rara que era la representación de los árabes. Siempre quise saber por qué, incluso siendo una niña. Hoy, luchadoras emergentes de orígenes similares me dicen que se involucraron en este deporte porque me vieron a mí hacerlo y supieron que era posible. Eso es increíblemente significativo; si puedo inspirar a otros y ayudarlos de la misma manera que las superestrellas del pasado me inspiraron a mí, sé que he hecho bien mi trabajo.” Has compartido que tus padres inicialmente desaprobaron tus aspiraciones en la lucha libre, pero eventualmente se convirtieron en tus mayores partidarios. ¿Cómo moldeó eso tu determinación e identidad? “Mis padres estaban preocupados al principio porque sabían cómo nuestra cultura y etnia a menudo se representan en televisión y cómo nos tratan. Tenían miedo por mí y siempre preguntaban: ‘OK, pero ¿a dónde va esto?’ Pero una vez que firmé con WWE, realmente se alegraron por mí. Mi papá estaba especialmente orgulloso porque su familia ha sido de jockeys generacionales que corren por todo el Medio Oriente. Para él, significaba que yo continuaba la tradición de ser una atleta a gran escala, mostrando al mundo lo que podía hacer.”

Estuviste seis años en NXT antes de conseguir un lugar en el roster principal. ¿Qué consejo darías a quienes luchan en desarrollo, o a cualquiera persiguiendo un gran sueño contra todo pronóstico? “Mi mayor consejo es enfocarse. Hay mucho ruido y distracción, y necesitas la concentración para superarlo. Una herramienta que me ayudó muchísimo fue The Success Principles de Jack Canfield. Lo leía casi todos los días mientras estaba en NXT y todavía lo leo hoy. En un mundo lleno de distracciones, me dio una estructura para mantenerme enfocada y disciplinada, y lo recomiendo a cualquiera que persiga un gran sueño.” Tras tu liberación en septiembre de 2023, has insinuado que ‘no has terminado todavía’. ¿Qué sigue para ti en la lucha libre o más allá, y cómo canalizas esa transición creativamente? “Siempre siento que lo mejor está por venir, por eso sé que aún no he terminado. Sigo siendo demasiado atlética, talentosa, hermosa y comercializable para retirarme tan joven; simplemente no tiene sentido ni se siente bien. Especialmente cuando siento que me están empujando / dirigiendo hacia direcciones que no se alinean con mis metas. Ahora, hago lo posible por mantenerme fiel a mí misma. Si necesito pivotar estratégicamente y ceder un poco, estoy más que dispuesta. Este camino también me ha demostrado que puedo tener éxito en otras áreas y aún conectar con el público. En mi primera aparición fuera de WWE, fui DJ — nunca lo había hecho antes — y llené el lugar. Tenía a todos de pie cantando y bailando, y ni siquiera tuve que luchar para que la gente apareciera o reaccionara. (Y viniendo de alguien que no estaba en el foco, no formaba parte de las grandes historias y tenía más derrotas que victorias… ¿no dice eso mucho?) Eso es poder e influencia real. También he competido en salto ecuestre con mi caballo, ganando múltiples cintas y campeonatos en los principales shows de Florida. El cielo es verdaderamente el límite para mí.”

