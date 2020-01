Alicia Napoleon exige un pago justo al boxeo femenil

Alicia Napoleon exige un pago justi para enfrentar a Claressa Shields.

Napoleon es campeona de peso supermedio. Shields es campeona de peso medio. Se ha hablado frecuentemente de un enfrentamiento entre ellas, dado que Shields debutó hace un par de años en supermedio.

Incluso ha habido un intercambio mediático entre ellas: Shields ha retado abiertamente a Napoleon en cámaras y Napoleon siempre ha dicho que la enfrentaría en cualquier momento.

Sin embargo, el choque no se ha concretado.

Esto se debe a muchos factores, pero principalmente, al dinero. Alicia Napoleon exige un pago justo para llevar a cabo este enfrentamiento porque desea el cinturón, así como el reconocimiento mundial del boxeo femenil.

Valga hacer la aclaración, Shields y Napoleon coincidieron en una conferencia de prensa porque cada una por su lado, tendrá un combate el 10 de enero en Nueva York.

«¿La estás evitando?», le preguntaron en la entrevista.

«No la he evitado (…) pero quiero que me paguen, quiero hacer buen dinero. Quiero recibir un pago tan bueno como lo han recibido los hombres en este deporte».

La Emperatriz señaló que se han hecho varias ofertas y que, aunque han mejorado, ella quiere recibir un mejor pago.

«Esto tiene que cambiar, quiero ganar lo mismo que gana un hombre (…) No la estoy evitando, estoy en este negocio para tener retos, enfrentar a las mejores y vencerlas. Sólo que no diré que sí hasta que sienta que es por un pago justo y los equipos estén de acuerdo. Eso es lo que quiero establecer, porque si no establezco este punto ahora, el juego no va a cambiar y las mujeres que vienen tras de mí y las que están conmigo ahora nunca tendrán un beneficio, es todo».

También dijo que, de salir victoriosa sí le gustaría enfrentar a Claressa o a Franchon Crewes, campeona de peso supermedio, la división en la que pelea Napoleon.