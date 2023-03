Biaggio Ali Walsh busca obtener la mayor experiencia posible antes de convertirse en un peleador profesional de MMA.

Walsh (2-1) se encuentra con Isiah Figueroa (1-1) en una pelea amateur en 2023 PFL 2 el 7 de abril en The Theatre at Virgin Hotels en Las Vegas.

Dado su apellido ( es el nieto de Muhammad Ali ) y su plataforma, Walsh podría pasar rápidamente a las filas profesionales. Pero el joven de 22 años insiste en tomarse su tiempo y dejará que su entrenador tome la decisión.

“No estoy hablando de convertirme en profesional hasta que esté listo para hacerlo. En este momento solo quiero tener tantas peleas como pueda hasta que sienta y mi entrenador sienta que estoy listo para convertirme en profesional”.

“Mi entrenador en jefe, Dennis Davis, ha estado en el juego durante mucho tiempo y sabe de lo que está hablando, así que cada vez que crea que estoy listo para dar el siguiente paso, lo escucharé”. a él.“

Estar en un gran escenario también significa una experiencia invaluable que Walsh puede obtener sobre la mayoría de los otros boxeadores aficionados.

“Sé que pelear como aficionado en la PFL y poder pelear en un escenario como ahora me está preparando para ser profesional. Creo que una vez que me convierta en profesional, estaré un poco acostumbrado al escenario y las luces y demás, porque eso también juega un papel importante en una pelea. Si un luchador va de aquí para aquí (de abajo hacia arriba), es algo nuevo para ellos, las luces y todo. Pero ser capaz de hacer esto como aficionado definitivamente me está preparando para ser profesional”.