Ali Abdelaziz cree que Ilia Topuria intentará luchar contra Justin Gaethje en su propuesta pelea por el campeonato de peso ligero de la UFC.

Como todos sabemos, Justin Gaethje solo quiere una cosa en las artes marciales mixtas actualmente: el título de peso ligero de la UFC. Es algo que ha perseguido durante muchos años, y esta parece su mejor oportunidad para intentar conseguirlo. Por supuesto, Ilia Topuria seguramente tendrá otros planes, especialmente considerando su dominio desde su llegada a la promotora.

Por ahora, que Justin Gaethje se enfrente a Ilia Topuria por el cinturón es completamente hipotético. Sin embargo, aunque no sabemos con certeza si esta será la dirección en la que nos dirigimos, definitivamente parece que la idea de esta pelea está cobrando mucho impulso.

Antes de cualquier posible anuncio, el representante de Justin Gaethje, Ali Abdelaziz, dio su opinión sobre el asunto.

► Opinión de Ali Abdelaziz sobre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

“Es un choque (pelea) de autos”, dijo Abdelaziz. “Quien aterrice primero se irá a dormir. Esa es mi opinión. Creo que Topuria también podría intentar luchar contra Justin”, continuó Abdelaziz. “Creo que Justin Gaethje es demasiado peligroso como para simplemente pararse frente a él y lanzarle golpes”.

“Justin es un golpeador muy potente, es muy peligroso. Honestamente, es una de las mejores peleas que se pueden hacer en la UFC”. Citas vía Bloody Elbow «Prepárense, fanáticos de las peleas, porque esta contienda, si se lleva a cabo, tiene el potencial de ser una de las más entretenidas del año«.