Ali Abdelaziz espera que la bicampeona del peso ligero femenino de la PFL, Kayla Harrison, se recupere a lo grande tras su primera derrota.

Durante una reciente entrevista con The Schmo, Abdelaziz dio su opinión sobre el futuro de Harrison.

«La PFL ha sido fantástica para Kayla y para nosotros», afirmó Abdelaziz. «La relación sigue adelante. Creo que ahora…. cometió algunos errores. Lo mejor que le ha pasado a Kayla es perder algo de tiempo. A veces necesitas poner cosas diferentes en tu arsenal. Creo que fue la noche de Larissa, no fue la noche de Kayla«

«Kayla perdió por los errores que cometió. No creo que Larissa hiciera nada especial, sólo creo que era más fuerte, más grande, y contrarrestó muchas cosas que Kayla estaba haciendo… Creo que Kayla tiene algunos de los mejores entrenadores del mundo. Marco, Mike Brown, van a ir a la cocina y cocinar algunas cosas»

«Estoy seguro de que estos dos volverán a pelear«, continuó Abdelaziz sobre Harrison vs Pacheco. «Personalmente me gustaría ver a Kayla luchar en 145 para su próxima pelea. Creo que esta es su categoría de peso, ella no corta ningún peso a 155. Vimos en Invicta que ella puede hacer 145 con espacio. Esto es lo que debería suceder a continuación, pero Kayla es su propio jefe a veces y ella es muy obstinada. Lo que Kayla decida hacer, voy a ir a la guerra con Kayla. Lo que ella quiera, yo siempre estaré ahí».

Abdelaziz luego amplió sus pensamientos en lo que respecta al futuro inmediato de Harrison en las MMA y su regreso a la jaula.