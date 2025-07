Ali Abdelaziz revela detalles sobre el retiro de Zabit Magomedsharipov

Uno de los pesos pluma más talentosos de la UFC se retiró abruptamente antes de intentar luchar por el título.

Zabit Magomedsharipov sorprendió a muchos cuando decidió alejarse de las MMA en 2022. Se retiró con una racha de 14 victorias consecutivas y al borde de la contienda por el título después de una victoria en Pelea de la Noche sobre Calvin Kattar en noviembre de 2019.

Entonces, ¿Por qué Magomedsharipov (18-1 MMA, 6-0 UFC) colgó los guantes con tanta promesa? Su mánager, Abdelaziz, señaló las múltiples reservas fallidas con Yair Rodríguez como la principal razón.

«No, no va a volver. La verdad es que lo ficharon como tres o cuatro veces con Yair Rodríguez. Yair Rodríguez lo dejaba sin hacer nada, y simplemente perdió el cariño. No voy a culpar a nadie de la UFC. Podría haberlo hecho, pero no lo haré».

Creo que fue un poco culpa de la UFC, y quizás también un poco culpa mía. Nunca debí haberles pedido que lo volvieran a contratar con Yair Rodríguez. Este tipo se retiró tres o cuatro veces, ¿no? En cierto modo, creo que Zabit se cayó. Tiene muchos negocios, está casado y tiene hijos. Dijo: «No necesito hacer esto».