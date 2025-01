Ali Abdelaziz: Ninguna división debe estancarse

Kayla Harrison podría pelear por el título interino del peso gallo este año si la actual campeona, Julianna Peña, no está lista para defender su título en la primera mitad de 2025.

Eso es lo que se dice según el mánager de Harrison, Ali Abdelaziz, que asegura que esa información procede de la propia UFC.

«Esto es lo que me han dicho: Julianna Peña, si no está lista para pelear contra Kayla, podría tener algunos problemas de salud, será un título interino», dijo Abdelaziz a MMA Junkie. «Cien por cien esto es lo que va a pasar. La UFC no va a mantener la división porque alguien no quiera pelear o esté lesionado. Si estás fuera más de ocho, nueve meses, entonces UFC debe hacer un título interino. Y eso me encanta.

«No creo que ninguna división deba mantenerse (estancada) porque alguien esté lesionado. Si como campeón defiendes mucho tu título, creo que tienes esa cortesía. Pero si acabas de proclamarte campeón y quieres tomarte un año sabático, no creo que debas tener esta cortesía».

Harrison, de 34 años, ex medallista olímpica de judo en dos ocasiones y ex campeona de peso ligero de la PFL, está a las puertas de la lucha por el título en la UFC tras alcanzar el número 2 de la clasificación de la división después de sus victorias sobre Holly Holm y Ketlen Vieira el año pasado.

Abdelaziz sugirió que si se materializa una pelea interina para Harrison, entonces debería ser contra la ex campeona y actual contendiente número uno Raquel Pennington.

«Creo que al cien por cien (Pennington)», dijo Abdelaziz. «Es lo que se merece. Yo no soy el casamentero. Hay un tipo de Houston, Texas, llamado Mick Maynard que se encarga de eso y es su trabajo».