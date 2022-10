Khabib Nurmagomedov ha sido bastante vocal en la promoción de la próxima pelea por el título de UFC 280 de su protegido Islam Makhachev contra Charles Oliveira. Algunas de ellas incluso podrían parecer una falta de respeto hacia el país de origen de Oliveira, Brasil.

El entrevistador Luis Coutinho planteó el tema en una reciente entrevista con Ali Abdelaziz para Canal Encarada. Khabib Nurmagomedov y el mánager de Islam Makhachev aseguraron a los fanáticos que su equipo tiene el mayor respeto por los brasileños y que la basura se hizo simplemente desde el punto de vista comercial.

«Es solo un hermano mayor apoyando a su hermano pequeño. La gente tiene que entender esto. Amamos a Brasil. Khabib [Nurmagomedov] ama a Brasil… Nos gusta Charles Oliveira. Es un gran tipo. Pero en este momento, cuando firmó el contrato, él es el enemigo. Y el Islam [Makhachev] es su enemigo. Pero en el campo de batalla, respetas a tu enemigo. Tienes que tener reglas, tienes que tener honor».

Abdelaziz agregó que cree que Oliveira es un buen ser humano, o al menos mucho mejor que la «basura» de Conor McGregor. También afirmó que proviene de «comienzos humildes» similares a los de Oliveira, lo que los convierte en espíritus afines.

«No hay mala sangre. Pase lo que pase después de esta pelea, nos daremos la mano y nos felicitaremos. 100%. Creo que Charles Oliveira no es una mala persona. No es como Conor McGregor – basura… Venimos de un comienzo humilde [como Oliveira]. Entendemos la lucha».