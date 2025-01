Ali Abdelaziz: «Islam Makhachev puede vencer a Alex Pereira»

Ali Abdelaziz hizo una declaración muy audaz sobre el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev. Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) se enfrentará a Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) el 18 de enero en el evento principal de UFC 311 desde Intuit Dome en Inglewood, California, y se transmitirá en ESPN+ PPV luego de las preliminares en ESPN y ESPN+.

La pelea marca una revancha después de que Makhachev derrotara a Tsarukyan por decisión unánime en abril de 2019, en lo que fue el debut de Tsarukyan en UFC.

Abdelaziz, quien como muchos otros considera a su cliente como el peleador número uno libra por libra en el deporte antes del UFC 311, tiene tan buenas expectativas sobre Makhachev que incluso lo ve como un mal rival estilístico para el campeón de peso semipesado del UFC Alex Pereira (12-2 MMA, 9-1 UFC).

“Tuvo una situación en la primera pelea (con Tsarukyan), no voy a poner excusas por él. Arman es una bestia absoluta, es muy duro. Creo que Arman será un campeón, pero no creo que sea ahora. No es su momento. Es joven. No creo que ningún hombre de 155 libras a 185 libras pueda vencer a Islam Makhachev. No existe. Creo que 155, 170, 185, creo que Islam puede vencer a cualquiera en cualquier día.

“Creo en esto porque lo que me ha demostrado es su desarrollo, su mejora. Creo que Islam vencerá a Alex Pereira en 205 libras, lo juro por Alá. Creo que Islam Makhachev vencerá a Alex Pereira. Simplemente lo derribará y lo acabará, lo someterá. Alex Pereira puede noquear a cualquiera en el planeta si te toca, pero creo que Islam Makhachev es así de bueno. Habilidad por habilidad, creo que es uno de los mejores peleadores, uno de los peleadores más completos que hemos visto. No es Demetrious Johnson, no es nadie”.

Abdelaziz también está en desacuerdo con la declaración de Dana White de que el campeón de peso completo de la UFC, Jon Jones, es el peleador número uno libra por libra. Cree que el currículum de Makhachev ha sido más impresionante que el de “Bones” y que se merece su primer puesto en el ranking oficial de la UFC.

“El hombre terminó con siete de sus últimos ocho oponentes. Venció al número uno del ranking libra por libra. El calibre de los peleadores a los que venció no es como el que venció Jon Jones, y eso no es faltarle el respeto a Jon Jones. Es increíble, pero ha vencido a Ciryl Gane, que no sabe luchar. Venció a Stipe (Miocic), que es abuelo.

“Es viejo. Es una leyenda, por supuesto. Islam Makhachev no llegó a una decisión dividida con Thiago Santos. Eso no sucede. Él destroza las caras de la gente. Los hace parecer como si ni siquiera pertenecieran allí, pero ya veremos. El 18 de enero, una más para Islam Makhachev, y creo que hará que todo parezca fácil”.