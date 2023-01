Ali Abdelaziz: Basta de rumores… Usman está listo

La lesión en la mano del ex campeón del peso welter de la UFC Kamaru Usman podría no ser tan grave como algunos han especulado. En un reciente tweet, Ali Abdelaziz abordó la especulación de que Usman no será la primera defensa del título de Edwards.

«Por favor, basta de rumores, Kamaru peleará contra Leon a continuación, está listo», reveló Abdelaziz. «Llevamos este cinturón de vuelta a donde pertenece».

Usman todavía tiene que comentar públicamente sobre su estado de salud y un calendario específico para su regreso al octágono.

Hasta su derrota ante Edwards en el UFC 278, Usman ocupaba el primer puesto de la clasificación libra por libra con victorias sobre Colby Covington, Gilbert Burns y Jorge Masvidal. Era y sigue siendo uno de los mejores pesos welter de la UFC de todos los tiempos.

Si Usman no puede pelear en marzo, Edwards podría enfrentarse a otro contendiente, como Colby Covington o Jorge Masvidal. Edwards dijo que estaría abierto a dar a Edwards una oportunidad por el título sobre Usman si Usman no estuviera listo para UFC 286.

El evento principal de UFC 286, en el que se espera que participen Edwards y Usman, aún no se ha anunciado. Sin embargo, el equipo de Usman parece estar seguro de que la trilogía es el siguiente paso para ambas partes.