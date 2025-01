Algunos en WWE creen que Corey Graves intenta ser despedido

Corey Graves parecía protestar recientemente –en redes sociales– porque WWE lo haya relegado a NXT posicionado a Pat McAfee junto a Michael Cole en Raw en Netflix. Entre muchas otras informaciones y opiniones, Dave Meltzer apuntaba en un primer momento: «La cosa es que él era el mejor comentarista que tenían. Quiero decir, era el mejor. Y ahora está en NXT en lugar de estar en Netflix. Pero mira, siempre van a elegir a Pat McAfee porque estos tipos buscan el poder de las estrellas. No me lo creo. Ya ha hecho esto antes. Conociendo a WWE y cómo reaccionan ante los tuits, si lo despiden mañana, entonces lo creeré.»

► ¿Qué pasa con Corey Graves?

Ahora que ha pasado un poco más de tiempo, que el comentarista no ha estado en el último programa del territorio de desarrollo, el Editor en Jefe añade más información desde el Wrestling Observer Radio:

«Entonces, diría que esto fue por septiembre, tal vez a principios de octubre. Solo recuerdo cuando hicieron el anuncio de los cambios y que Pat McAfee volvería y todo eso. Básicamente, cuando Michael Cole se movió a SmackDown, nos dijeron que sería algo temporal. Joe Tessitore estaba comenzando con Raw, y también nos dijeron que sería temporal, ya que luego lo moverían a SmackDown.

En ese momento, me dijeron que el equipo de comentaristas de Raw en enero sería Michael Cole y Pat McAfee, y que el equipo de SmackDown sería Corey Graves y Joe Tessitore. Entonces, tal vez hace un par de semanas, no hace mucho, pregunté si Joe Tessitore y Corey Graves seguirían siendo los anfitriones de SmackDown, ya que eso era lo que me habían dicho antes. La respuesta fue: ‘Aún por determinar. No está decidido’.

Ahora, supongo que hace un par de semanas Corey Graves recibió la noticia de que Wade Barrett lo reemplazaría en ese programa, y no estaba contento. No sé si también le dijeron que comenzaría en NXT en enero, no conozco la situación exacta. Solo sé que fue cuando descubrió que no estaría en SmackDown, como había asumido, y estaba genuinamente molesto. Eso llevó a toda esta situación.

Ahora, ¿por qué irías a Twitter e iniciar todo esto? No puedo responder esa pregunta. Hay personas en la empresa que creen que estaba tratando de que lo despidieran y que por eso lo hizo. Si estaba tratando de que lo despidieran, probablemente no lo hagan, porque no creo que quieran que termine yendo a AEW si le conceden una liberación.

También podrían suspenderlo, lo cual tal vez ya hicieron, y simplemente no lo han anunciado públicamente. No sé qué está pasando exactamente, pero fue retirado de su participación en el programa del martes por la noche después de que, el martes por la mañana, básicamente tuiteara: ‘Es mejor que sintonicen el martes por la noche.’»