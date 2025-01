¿Alguien duda? Mariah May: «Yo soy la cara de AEW»

La actual Toni Storm parece no recordar sus tiempos como «Timeless» y recientemente hablaba de Mariah May como si la idolatrara camino a su combate por el Campeonato Mundial en Grand Slam: Australia:

«Es la mejor en el negocio hoy en día. Es la mejor. No voy a mentir, me siento súper intimidada. Todavía no hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos desde que volví. Espero tener la oportunidad de mostrarle algo de respeto. Espero que no piense que soy grosera por no ir a saludarla. Nunca antes había conocido a una estrella tan grande y soy una gran admiradora de su trabajo. He visto cosas que ha hecho desde Stardom. Quiero decir, es una locura. Solo quiero ser como ella. Quiero seguir sus pasos«.

► La cara de AEW

Antes o después, la ex monarca va a acordarse de su amorosa relación y también de la brutal traición de la presente reina contra ella, pero -como muestra en Going Ringside– esta no se ha olvidado y mantiene su mala sangre:

«Esto (el Campeonato Mundial Femenino de AEW) es lo que pasó. Sabes, solo puede haber una en la cima. Y creo que yo soy la cara de AEW, no Toni Storm.»

A día de hoy, la retadora no discutiría dicha afirmación. ¿Alguien lo hace? Seguro que sí Mercedes Moné.

Y aún considerándose así, «The Glamour» muestra -en Busted Open Radio– que no pretende dormirse en los laureles:

“Hay dos cosas que, por ahora, no he tenido la oportunidad de hacer como campeona mundial. Eso es algo que me gustaría cambiar. Quiero hacer promos en el ring. No es mi elección quedarme atrapada en backstage haciendo promos de 60 segundos. Sé que van a ser geniales, pero creo que puedo hacer más, y me gustaría estar más en el ring cortando promos.

Lo más importante para mí es que la gente olvida que, aunque llevo luchando cuatro años, este es mi primer año en televisión. Aprender a manejar eso, con agentes increíbles como Jerry Lynn y Billy Gunn, ha sido crucial. Para mí, se trata de acudir a esas personas, que supervisen mis combates, aprender de ellos, volver al entrenamiento y regresar a lo básico. Trabajar en mis fundamentos y perfeccionarlos.

“Quiero hacer promos en el ring y realmente quiero seguir mejorando en el ring porque veo mis combates y hay cosas con las que no estoy satisfecha. Siempre quiero que eso sea mejor. Estoy intentando aprender cómo contar una historia con menos, y ese es mi enfoque en este momento. En AEW, tenemos luchadores increíbles de Japón que pueden hacer tantas cosas, y a veces funciona y a veces no, pero yo sé lo que quiero hacer. Mi objetivo es llevar esa visión y plasmarla en la televisión de AEW. Veremos cómo va este año.”