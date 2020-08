Alexey Oleynik: "Espero competir por 7 o 10 años más"

En el evento principal de UFC Vegas 6 , el ruso Alexey Oleynik se enfrentará a Derrick Lewis. Es una pelea muy intrigante que el UFC quería encabezar el programa del 13 de junio según Oleynik. Pero necesitaba más tiempo después de su victoria sobre Fabricio Werdum.

“Hablamos de esta pelea un par de veces. Le pedí a UFC esta pelea y me pidieron que hiciera esto dos semanas después de que peleé contra Werdum. Les dije que dos semanas no es una buena idea, si pagas un poco más de dinero, sí, lo acepto. Después de un mes, volvieron a proponer esta pelea. Es un momento mucho mejor, tengo tiempo para la recuperación y la preparación”.

Ahora que la semana de la pelea está aquí, Oleynik está emocionado cuando le dijo a UFC que quería pelear contra Lewis. Aunque muchos no quieren competir contra "La Bestia Negra", el ruso de 43 años quiere competir contra las personas más duras y aterradoras y Lewis es solo eso.

“Derrick Lewis es un tipo grande y tiene un gran nombre. Está muy alto en los primeros puestos. Es un tipo genial y es una buena pelea para mí. Quiero nombres geniales, ese es mi objetivo, no necesito peleas fáciles, oponentes fáciles. Solo pido grandes nombres ".

Al entrar en esta pelea, Alexey Oleynik es un perdedor considerable, pero no está prestando atención a eso. En cambio, solo se concentra en sus habilidades, ya que sabe que tiene un camino hacia la victoria en el terreno.

Pero, la esperanza para el ruso es que esta pelea no dure cinco asaltos, ya que dice que los eventos principales de peso pesado son difíciles.

“No me gustan los cinco rounds. Cinco rounds para pesos completos ​​es muy difícil. Espero que termine antes de cinco rounds. Espero estar listo para pelear en pie y listo para el suelo. Estoy listo para cualquier cosa. Solo quiero ganar, sin importar la sumisión o algo más. Ese es mi objetivo, no importa cómo gane, si es sumisión, KO, decisión, no importa".

Si logra la sorpresa, Alexey Oleynik podría muy bien ser un peso completo entre los cinco primeros en el UFC. Pero no está pensando en nada de eso ni en el camino hacia el título.

En cambio, se está enfocando en vencer a Lewis y obtener la victoria número 60 de su carrera.

“Chicos, es muy difícil. Si intentas pelear una, dos, tres veces, entiendes lo que quiero decir. Puedes pelear cinco veces y esa es una carrera profesional. Si peleas entre 15 y 20 veces, tienes una carrera muy experimentada. Es una experiencia increíble, increíble”.



Le gustaría pelear siete a diez años más

Al final, a pesar de que Oleynik tiene 43 años, todavía no ve el final de su carrera. De hecho, cree que podría pasar otros 7-10 años si le apetece.

“No mucho más, tal vez entre 7 y 10 años más. Quizás un año, quizás cinco años nadie lo sabe. Si me siento bien, estoy listo para pelear. Estoy entrenando en el gimnasio con chicos jóvenes y grandes nombres de UFC, Bellator, me siento bien. Si soy peor que ellos, entonces sí, puedo retirarme. Si no soy peor, tal vez no sea mejor, pero no soy peor, tan medio, así que pelearé ”.