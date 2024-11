Alexandre Pantoja_ «El nuevo desafío de Asakura tiene sentido para UFC 310»

Para el campeón de peso mosca Alexandre Pantoja, la división podría usar una nueva cara como Kai Asakura. El ex campeón de RIZIN, Asakura (21-4 MMA, 0-0 UFC), desafía a Pantoja (28-5 MMA, 12-3 UFC) por el título de peso mosca en UFC 310 el 7 de diciembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas ( pago por evento de ESPN+ , ESPN2, ESPN+).

A los principales contendientes como Kai Kara-France les molesta que un recién llegado obtenga una oportunidad por el título, pero después de haber superado a la mayoría de la división, Pantoja cree que es la pelea correcta.

«Creo que es cuestión de tiempo. En este momento, creo que tiene sentido«.

Pantoja está feliz de ver que la división de peso mosca esté en el centro de atención con numerosos cabezas de cartel, más recientemente con Brandon Moreno derrotando a Amir Albazi en el evento principal de UFC Fight Night 246 del sábado pasado.

Brandon Royval también viene de ganar recientemente un evento principal, donde eliminó a Tatsuro Taira de las filas de los invictos en UFC Fight Night 244 en octubre. Pero como Pantoja ya ha vencido a Moreno y Royval dos veces, le gusta el desafío de estudiar a un nuevo oponente.

“Traes a Kai Asakura, el crossover – eso es de lo que habla todo el que odia a la UFC: ‘UFC necesita hacer un crossover’, y cuando la UFC hizo eso, los que odian regresaron y dijeron que Asakura no se merece pelear por el cinturón. Pero especialmente en mi división – a mí también me encanta Royval, es una hermosa pelea la que hizo con Taira, un contendiente, un tipo súper fresco, japonés, una hermosa pelea. Me encantó ver el grappling, el estilo de pelea. Pero por supuesto, Royval perdió contra mí dos veces.

“Creo que tiene sentido. Esta vez, nadie puede decir nada. Y es bueno para toda la división, también, porque después de mi pelea con Asakura, todos tendrán la oportunidad de pelear con este tipo también. Es bueno para toda la división. Cuando terminé mi pelea con (Stephen) Erceg, y estaba pensando quién sería mi próximo oponente, cuando miré a los cinco mejores en la UFC, sabía el plan de juego para pelear con todos estos tipos. Luego traes a alguien nuevo, eso es bueno para mí. Me gusta ese desafío”.