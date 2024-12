Alexandre Pantoja y la «pelea que tiene sentido»

El campeón del peso mosca de la UFC, Alexandre Pantoja, carece de nuevas opciones de cara a 2025, por lo que ha señalado qué posible revancha tiene «más sentido» para su próxima pelea.

Pantoja continuó su reinado en las 125 libras en el pago por evento UFC 310 del pasado fin de semana, que encabezó en defensa de su trono frente al recién llegado Kai Asakura.

El ex campeón de Rizin se convirtió en el último en fracasar en su intento de desbancar a «El Caníbal», sucumbiendo a una sumisión en el segundo asalto para unirse a Brandon Royval y Steve Erceg en la lista de víctimas de Pantoja desde que se hizo con la corona a mediados de 2023.

Con ello, el brasileño ha derrotado a la mayoría de los nombres más importantes dentro del top 15 del peso mosca, creando cierta incertidumbre sobre contra quién podría poner el oro en juego en 2025. Eso llevó a una ambiciosa convocatoria del retirado Demetrious Johnson en el T-Mobile Arena, que fue rápidamente descartada por «Mighty Mouse».

Durante una aparición en el episodio del miércoles de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Pantoja evaluó las opciones realistas que tiene el próximo año.

Cuando se le presentaron tres –una revancha con Kai Kara France, un segundo baile con el actual peso gallo Deiveson Figueiredo, o un enfrentamiento por primera vez con un reasignado Muhammad Mokaev- «El Caníbal» señaló cuál ve como la más probable.

«Sí, (estoy interesado en Kara France). Creo que, por ahora, es la pelea que tiene sentido», dijo Pantoja. «En las tres últimas peleas, ha perdido dos veces. Pero por ahora, después de lo que hice en mi división, ya no tiene sentido. Yo peleo con el número uno, el número dos, el top 10, y luego traes a otro. Creo que ahora todo el mundo tiene una oportunidad.

«Kara France es un peleador muy emocionante. Es alguien que me va a llevar a otro nivel», continuó Pantoja. «Kai Kara France es el único en mi división. Mokaev no está en la lista de la UFC ahora mismo… y Figueiredo viene de una derrota. Todo puede pasar, nada tiene sentido ahora mismo. Pero creo que estoy listo para que la UFC me de Kai Kara France. Esta pelea tal vez puede hacer buenos números y gran pago por evento … pero no voy a Australia «.

Pantoja y Kara France se enfrentaron allá por 2016 en la temporada 24 de The Ultimate Fighter. El brasileño derrotó al neozelandesa en cuartos de final por decisión unánime.

Mientras que «El Caníbal» ha subido desde entonces a la cima, «Don’t Blink» se quedó corto en su única oportunidad de oro UFC hasta ahora frente a Brandon Moreno en 2022. Kara France ha ido 1-1 después de la pelea por el título, más recientemente noqueando a Erceg de manera memorable en UFC 305 el pasado mes de agosto en lo que marcó su primera pelea en 14 meses.

Está por ver si ese resultado fue suficiente para darle una oportunidad ante Pantoja. Por ahora, el campeón estará sin duda celebrando su último triunfo y disfrutando de un descanso antes de reanudar su reinado divisional en el nuevo año.