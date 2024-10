Este fin de semana en Edmonton, dos de los cinco mejores pesos mosca se enfrentan en el evento principal en el que Amir Albazi busca su mayor victoria hasta la fecha cuando se enfrente al ex campeón, Brandon Moreno. Ya sabemos quién será el próximo aspirante al título de Alexandre Pantoja, pero cualquiera de los dos puede meterse en la pelea con una victoria.

Para Moreno, va a ser difícil ganarse una oportunidad ante Pantoja después de haber perdido tres veces en su carrera ante el campeón brasileño. Sin embargo, es importante que la estrella mexicana se recupere tras su derrota ante Brandon Royval en febrero.

Albazi es uno de los pocos nuevos contendientes en la parte superior de la clasificación que proporcionaría un nuevo reto para Pantoja, suponiendo que el campeón es capaz de retener el título en su pelea con Kai Asakura en UFC 310 en diciembre. Pantoja lleva una racha de cinco peleas ganadas desde que fichó por la UFC y añadir a Moreno a esa lista le pondría a su alcance.

En una reciente entrevista con Sherdog, Pantoja dio su opinión sobre cómo ve el evento principal de este fin de semana. También habló de cómo ve una pelea contra el ganador si se produce en el futuro.

«Creo que Albazi tiene más posibilidades de conseguir la victoria. Está muy cerca de pelear por el cinturón, creo que no va a perder la oportunidad. Moreno es un peleador increíble, ex campeón, pero tal vez Albazi quiere más en ese momento. Albazi tal vez quiere más y su grappling es muy bueno. No sé si Moreno puede defender los derribos. No sé si Moreno, su boxeo, puede trabajar contra Albazi porque Albazi se mueve mucho, tiene muy buena lucha.

«Creo que esa pelea va a ser una decisión para Albazi y no quiero decir como si usted tiene una pelea fácil o algo así, pero me gusta el grapple. Creo que en ese momento, un grappler para mí, es una pelea perfecta. Es un buen reto, por supuesto, todo es diferente, pero tengo muy buen jiu-jitsu y estoy muy cómodo en el juego de suelo.»