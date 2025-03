El ex campeón del peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) se muestra confiado ante su regreso al octágono el mes que viene.

El australiano se prepara para enfrentarse a Diego Lopes (26-6 MMA, 5-1 UFC) por el título del peso pluma, tras el anuncio de que Ilia Topuria dejará vacante el cinturón y subirá definitivamente a las 155 libras.

Volkanovski ostentó el título durante más de cuatro años antes de ser destronado por «El Matador» en el UFC 298 hace poco más de un año. Ahora, con la oportunidad de redimirse, el púgil de 36 años está decidido a no dejarlo escapar.

«Creo que puedo vencer a Diego en todas partes», dijo Volkanovski durante una entrevista con Engage. «Es peligroso… va a ser peligroso en todas partes, así que necesito afilar todo bien, incluso si quiero ir por la ruta de la lucha libre o la ruta de la grappling, creo que domino allí de todos modos».

► El increíble y rápido ascenso de Diego Lopes en 145 libras

Lopes debutó en el octágono hace menos de dos años, pero su impresionante estado de forma le ha propulsado rápidamente a la lucha por el título. Sus recientes victorias sobre los contendientes Dan Ige y Brian Ortega han puesto de manifiesto su emocionante estilo de lucha.

«Todo el mundo le conoce por su Jiu-Jitsu, pero créanme, no me preocupa si va por ahí», insistió Volkanovski. «¿Puede soportar el hecho de que incluso cuando las cosas van como él quiere, yo no me rindo y vuelvo aún más fuerte? Ni siquiera creo que me lleve allí, pero incluso si lo hace, creo que seguirá odiando absolutamente estar en estas posiciones porque se dará cuenta de que no puedo parar a este tipo».

Le mostraré al mundo y a él que soy diferente». UFC 314, vais a ver al Volk al que estáis acostumbrados. Confiad en mí, va a volver y va a recuperar ese cinturón».