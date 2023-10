Alexander Volkanovski tiene una segunda oportunidad de alcanzar su sueño de convertirse en

doble campeón defensor de la UFC.

Volkanovski (26-2 MMA, 13-1 UFC) tomó la revancha con Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) con sólo 12 días de preaviso, ya que sustituyó a un lesionado Charles Oliveira para encabezar la tarjeta UFC 294 del sábado en el Etihad Arena.

Aunque Volkanovski tiene una dura tarea para convertirse en campeón de la UFC, su sueño es ser mucho más. Volkanovski quiere ser doble campeón defensor, algo que básicamente no se ha hecho en el lado masculino de la UFC.

«Es por eso que quería hacer un punto de todo esto, puedo mantener dos divisiones ocupadas«, dijo Volkanovski a los periodistas en el día de los medios UFC 294 del miércoles. «Ese era un objetivo mío. Lo he estado diciendo por un tiempo. Quiero hacerlo. Entiendo lo que quieren hacer. Ellos dicen: ‘Vamos, no queremos tener dos divisiones’. Pero creo que he demostrado que no lo haría».

Se rumoreaba que Volkanovski pelearía en enero antes de aceptar el combate con poca antelación contra Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) en el UFC 294. Se esperaba que peleara contra el invicto Makhachev. Se esperaba que luchara contra el contendiente invicto Ilia Topuria.

Volkanovski , de 35 años, confía en poder ganar el cinturón de peso ligero de la UFC el sábado y, tres meses después, luchar contra Topuria.

«Obviamente, quiero que llegue enero», dijo Volkanovski. «Quiero salir aquí, ser doble campeón y mantener ocupadas dos divisiones. No sé cuándo Gaethje está buscando volver allí, pero obviamente hay muchas peleas emocionantes en el peso ligero. Veremos qué pasa, pero sí quiero mantener ocupadas dos divisiones».