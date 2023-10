Alexander Volkanovski buscará enfocar las cosas de manera diferente en su revancha contra Islam Makhachev.

Volkanovski (26-2 MMA, 13-1 UFC) llega con poca antelación para desafiar al campeón de peso ligero Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) en la pelea estelar del UFC 294 del sábado en el Etihad Arena de Abu Dhabi. El combate principal se retransmitirá en pago por evento a las 14:00 horas ET, tras los preliminares en ESPN+.

En su primera pelea, Volkanovski fue superado por Makhachev en una ajustada derrota por decisión unánime en UFC 284. Planea aumentar la agresividad e ir a por el final cuando vuelvan a retomar las cosas.

«Obviamente, le mostré mucho respeto, que se merece, pero podría haberme echado atrás un poco antes», dijo Volkanovski a MMA Junkie. «Donde esta vez, al menos tengo que darme cuenta de eso porque ahora, es el momento perfecto, no puedo permitirme mostrarle ese respeto. Tengo que salir ahí, y tengo que ir a por el final.

«Quiero salir ahí y acabar con él. Creo que puedo aguantar los cinco asaltos, pero no nos preocupemos por eso. Salgamos ahí fuera y hagamos una declaración, que va a ser enorme para el legado, y eso hará que la gente hable».

Los más de siete minutos de control de Makhachev fueron vitales para que los jueces se decantaran a su favor. Volkanovski espera que Makhachev intente derribarle de nuevo, pero le advierte de que no confíe en que se canse.

«Te garantizo que va a intentar forcejear de nuevo, porque planeo asestarle fuertes golpes con las manos, las rodillas, las patadas y todo lo demás», dijo Volkanovski. «Y creo que pensará que su mejor opción es intentar ralentizarme y llevarme a los últimos asaltos. O, como no he tenido este campamento, esperar que me ralentice pero, no me ralentizo».

El escenario perfecto de Volkanovski es un final – y él puede ver que suceda rápidamente.

«Knockout», dijo Volkanovski. «Temprano, temprano nocaut«.