Alexander Volkanovski afirma que esperaba que Movsar Evloev fuera su próximo rival en la jaula. Después de recuperarse de la derrota que sufrió en su carrera, Volkanovski (27-4 en MMA, 14-3 en UFC) logró volver a la cima del peso pluma de la UFC al vencer a Diego Lopes en el combate principal del UFC 314 en abril pasado.

Esa victoria no solo le permitió retomar el cinturón, sino también reforzar su confianza como uno de los mejores peleadores en su división. Muchos seguidores y expertos creían que, dado el talento y la racha de invictos de Evloev (19-0 en MMA, 9-0 en UFC), sería la elección lógica para enfrentarse a él en su próxima pelea.

Evloev no solo tiene un récord perfecto en MMA, sino que también ostenta la racha más larga de victorias consecutivas en la división peso pluma. Esto hace que muchos esperaran que la UFC le diera una oportunidad para disputar el cinturón en su próximo combate contra Volkanovski.

Sin embargo, el propio Evloev se encargó de acabar con esos rumores. A través de sus redes sociales, el luchador ruso anunció que ambos tendrían combates en fechas diferentes en el futuro cercano. Ese anuncio sorprendió a muchos, pues parecía que ambos peleadores estaban en el camino de enfrentarse pronto, pero ahora queda claro que no será así.

«Alexander Volkanovski, gracias, campeón, por intentar pelear conmigo», tuiteó Evloev hace unas semanas. «Yo pelearé en julio y tú en septiembre. Espero que ambos ganemos y podamos enfrentarnos en diciembre».

Aunque Evloev no nombró a su oponente, se ha especulado ampliamente que se enfrentará a la antigua estrella de Bellator Aaron Pico, lo que le impedirá pelear contra Volkanovski.

«Está bastante claro que no iba a ser Movsar, porque era quien yo pensaba que sería, obviamente, ya que está invicto y en racha», dijo Volkanovski esta semana durante una aparición en Main Event TV. «Pero creo que le han buscado un rival. Le has visto tuitear algo al respecto. Así que ya lo ha hecho público, que obviamente, por desgracia, no puede pelear por el título».

La división peso pluma sigue siendo muy competitiva y llena de peleadores talentosos, por lo que la espera solo aumentará la expectativa en torno a los próximos combates. La tensión crece y los fanáticos estarán atentos a cuándo llegará ese enfrentamiento soñado entre estos dos peleadores que, sin duda, van a marcar la historia de la división.

Además, han surgido rumores sobre una posible revancha contra Yair Rodríguez (20-5 MMA, 11-4 UFC), a quien Volkanovski venció durante su primer reinado como campeón en 2023.

«Sí, su nombre ha salido a relucir», dijo el australiano. «Por ahora no hay fechas fijadas. Así que, de nuevo, creo que hay muchos cambios en toda la división, así que creo que están pasando muchas cosas ahora mismo. Veremos qué pasa. Veremos qué surge. Pero eso es todo lo que puedo decirte, todo el mundo conoce la situación y los rumores que se oyen son bastante ciertos, pero no hay nada confirmado».