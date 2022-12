Alexander Volkanovski ha dado su elección para la pelea estelar del UFC 282 entre Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev.

Durante un reciente desglose en su canal de YouTube, Volkanovski elogió a Ankalaev antes de UFC 282.

«Perder sólo una vez en una carrera así no es ninguna broma«, dijo Volkanovski sobre Ankalaev. «Es un buen luchador, puede conseguir el final, incluso puede luchar. No creo que ninguno de los dos pueda sacar provecho de la lucha… Creo que será más bien un combate de pie. ¿Por quién me inclinaría? Me inclino por Ankalaev. Creo que se ha probado a sí mismo y, de nuevo, un luchador como él, es bastante sólido defensivamente también en los pies».

Ankalaev lleva nueve victorias consecutivas, las más recientes sobre los ex aspirantes al título Thiago Santos y Anthony Smith. También ha vencido a Nikita Krylov y Volkan Oezdemir, y aspira a convertirse en el próximo campeón de la UFC nacido en Daguestán.

Blachowicz derrotó a Aleksandar Rakić por lesión en mayo para volver a la columna de victorias. El año pasado perdió el cinturón ante Teixeira en el UFC 267. Mientras Teixeira espera entre bastidores, Blachowicz y Ankalaev lucharán por consolidarse como campeones del semicompleto de la UFC.