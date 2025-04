El ahora bicampeón del peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski no bromeaba cuando dijo que quería estar lo más activo posible durante su segunda carrera como campeón de la UFC.

Volkanovski (27-4) derrotó a Diego Lopes en el UFC 314 el sábado por la noche para recuperar el título que perdió el año pasado. La victoria aumenta el legado del australiano, que se convierte en el primer peleador de más de 35 años que se proclama campeón de la UFC.

«Estoy deseando volver a ver la pelea. Tengo que revisar el teléfono y ver la pelea de la noche. Todo el mundo está bastante impresionado. Sentí que podría haber hecho más ahí fuera, así que siempre soy mi crítico más duro, pero todo el mundo parece estar bastante contento», dijo Volkanovski a los periodistas en la conferencia una vez culminado el UFC 314. «Es genial, tío. Volver. Es una locura. Aún no lo he asimilado bien«.

El trocito de historia que hizo en UFC 314 no era el objetivo principal. Recuperar el título era el objetivo, pero por una razón ligeramente diferente que el padre de familia reveló.

«Antes de salir decía como prometí, ya sabes que hago mi paseo por la lona mientras caliento, y siempre digo “no hay forma de que le quiten esto a mi familia”. Esto es lo que diría cuando tuviera el cinturón», dijo. «Más o menos lo he dicho hoy al principio. Mientras caminaba por ahí, les prometí a mis hijas que les devolvería el cinturón. Luego he dicho que no se trataba de recuperar el cinturón. Se trata de superar esta adversidad. Estas dos derrotas. El descanso que tuve».

Volkanovski llegó a la pelea con dos derrotas consecutivas cerniéndose sobre su cabeza. El campeón escuchó a mucha gente hablar sobre si aún tenía o no lo necesario para ganar un título.

«Sabes que mucha gente va a pensar que estoy acabado. Tienes 36 años. Eso es más importante. Demostrar a mis hijos de lo que puedes ser capaz cuando la gente te da por acabado», dijo. «Os lo he dicho toda la semana. Todo el mundo tiene derecho a descartarme. Vengo de dos derrotas, una gran oportunidad, 36 años. Un tipo joven, hambriento y peligroso. Espero haberles hecho cambiar de opinión. Creo que hay más de un mensaje en todo eso que simplemente recuperar el cinturón para la familia».

Hubo otras dos peleas de peso pluma bastante importantes en la tarjeta, pero una en particular tiene el ojo de Volkanovski. Yair Rodríguez se anotó una victoria por decisión sobre el ex campeón de Bellator Patricio Pitbull al principio de la noche. Rodríguez pidió la revancha con Volkanovski tras su victoria.

«Yair se veía muy bien. Decía que le dieran una oportunidad por el título. Es un buen tipo. Me cae muy bien. Si la UFC quiere dársela yo no se lo voy a impedir. Voy a ser honesto antes de esa pelea no pensé que si ganaba iba a conseguir la oportunidad. Ahora que me llama no voy a ser yo quien le diga que no», dijo.

«Voy a dejarlo todo en manos de la UFC. Obviamente tienes a tipos como Movsar (Evloev) que está invicto, me encantaría tomar ese cero, tenemos que ver qué dice la UFC.»