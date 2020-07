Alexander Volkanovski: "Max Holloway está siendo un mal perdedor"

Alexander Volkanovski siente que Max Holloway está "siendo un poco perdedor" antes de su pelea por el título de peso pluma del UFC 251. Volkanovski derrotó a Holloway por decisión en diciembre, reclamando el título de peso pluma de UFC para sí mismo.

En el período previo a la revancha de la pareja el sábado por la noche , Holloway ha hecho algunos comentarios despectivos sobre el desempeño de su rival en su primera pelea. Volkanovski no está seguro de por qué Holloway está actuando de esta manera, pero siente que el ex campeón está siendo un mal perdedor.

"Mira, no sé si está jugando el juego y solo está tratando de hacer que la gente crea lo que está diciendo, no sé qué es. No dejaré que me afecte. Parece que le está llegando a él. Parece que es salado y está siendo un mal perdedor, pero creo que perder es difícil y tal vez por eso está actuando así. Está diciendo algunas locuras".

"Hay algo diferente en su forma de ser. No sé lo que es. De nuevo, no odio al tipo. Tengo respeto por el tipo y se puede ver claramente después de mi pelea que estaba diciendo que era un gran campeón y quiero ser un gran campeón también. Así conozco a Max Holloway. Verlo decir estas cosas y actuar de la forma en que actúa, simplemente no le conviene. No es cómo debería hacerlo. No sé por qué lo está tomando así. Estoy impresionado por eso, pero al mismo tiempo me dan ganas de golpearlo un poco más, así que de nuevo, puedo usar esto como combustible. Está diciendo las cosas equivocadas y, lo que sea, es extraño".

"No sé a dónde va con todas estas narraciones extrañas, como 'las patadas no funcionaban', decía que el comentario fue parcial para mí. Fue una locura actuar como si fuera un jugador de karate cuando es conocido por su volumen de golpes y golpes. Tuviste el comentario hablando de cómo estoy buscando lanzar golpes de poder para terminar la pelea. ¿Voy a ser capaz de mantener este ritmo y mantener este poder, voy a gas porque estoy tirando todo en mis golpes? ¿Sabes a lo que me refiero? Es una locura a dónde va con todo".