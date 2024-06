Alexander Volkanovski dispuesto a «salvar» UFC 303

En caso de que la UFC necesite un salvador para la Semana Internacional de la Pelea, podría llamar a un número de confianza en el ex campeón del peso pluma Alexander Volkanovski.

A principios de junio, en la ciudad de los deportes de combate se hablaba del regreso previsto del ex campeón de dos divisiones Conor McGregor. Tras meses de incertidumbre sobre su estado, el irlandés vio confirmada su pelea de regreso contra Michael Chandler en el UFC 303, el 29 de junio.

Sin embargo, más que la preparación de ese enfrentamiento, el tema de debate actual se centra en si la pelea llegará siquiera a la jaula. La historia comenzó cuando la rueda de prensa prevista en Dublín (Irlanda) se canceló horas antes del lunes.

Algunos mensajes crípticos de Chandler, una declaración aparentemente escrita por McGregor, el rumor de que ESPN eliminó el pago por evento y que la UFC eliminó de YouTube las peleas promocionales gratuitas con McGregor, sólo han aumentado la especulación de que la estrella de «The Notorious» podría estar fuera.

Un informe reciente de Ariel Helwani también reveló que la UFC ha puesto «tanteos» sobre posibles sustitutos y eventos principales alternativos.

► Volkanovski sobre salvar el UFC 303: «Mientras sea una gran pelea…

Durante una reciente entrevista con Submission Radio, se le preguntó a Alexander Volkanovski si consideraría un vuelo de larga distancia a Las Vegas para una asignación de corto aviso en UFC 303.

El australiano esbozó sus planes de tomarse un descanso tras su segunda derrota consecutiva por nocaut a principios de año. Pero parece que a «Alejandro Magno» le están entrando ganas de volver a competir, y no descartó la posibilidad de «salvar el día», como hizo en Abu Dhabi el pasado mes de octubre.

«Lo consideraría al cien por cien», dijo Volkanovski cuando se le preguntó si participaría en el UFC 303 con poca antelación. «Siempre y cuando sea una gran pelea. No aceptaría cualquier pelea. Como usted dijo, eso es una gran cosa, salvar el día también. Siento que me encanta salvar el día… Obviamente me pagan bien por ello también. Pero nunca se sabe.

«Sólo estaba jugando con eso. Probablemente no pase nada. Probablemente sólo sean un par de pequeños contratiempos y todo el mundo lo esté exagerando«, continuó Volkanovski. «Pero simplemente me divertiré y lanzaré el nombre por ahí».

Volkanovski se presentó anteriormente con menos de dos semanas de antelación para competir con Islam Makhachev por el oro del peso ligero en el UFC 284. Fue detenido en un asalto después de una pelea en la primera ronda. Fue detenido en el primer asalto tras recibir una brutal patada en la cabeza.

Queda por ver si la UFC requerirá o no heroicidades similares de un miembro de su lista a finales de este mes, pero con Chandler apuntando al UFC 303 en mensajes en las redes sociales, es lógico pensar que todavía espera hacer el camino el 29 de junio.