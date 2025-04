Alexander Volkanovski está en un momento crucial en su carrera profesional antes de su pelea en UFC 314 de este fin de semana.

Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) se enfrentará a Diego Lopes (26-6 MMA, 5-1 UFC) en el evento principal del sábado en el Kaseya Center de Miami, Florida, por el título vacante de peso pluma, mientras busca recuperar el primer lugar en una división que dominó durante tanto tiempo.

Tras dos derrotas consecutivas por nocaut ante Islam Makhachev e Ilia Topuria, el australiano regresa al octágono este fin de semana con dudas sobre su capacidad para competir con los mejores en las 145 libras a estas alturas de su carrera.

«Mucha gente está dudando de mí, pero como por lo general, voy a ser un poco rencoroso al respecto, si eso tiene sentido, pero ahora estoy como diciendo, “Sí, entiendo por qué ustedes piensan eso, pero voy a mostrar que están equivocados”», dijo Volkanovski a los periodistas el miércoles en el UFC 314 día de los medios.

«Así que todavía tengo algo que demostrar, pero no estoy enfadado por ello, si eso tiene sentido. Sí, me lo voy a demostrar a mí mismo y se lo voy a demostrar al mundo«.

Volkanovski, que llega a la pelea de este fin de semana con la primera racha de derrotas de su carrera, reveló que esta vez no ha dejado piedra sin remover en sus preparativos.

«Es la vez que más delgado he estado», dijo Volkanovski. «Para ser sincero, tenía muchas ganas de reducir mi porcentaje de grasa corporal. Han sido 16 semanas de duro entrenamiento y disciplina. No tomé ni una gota de alcohol en 16 semanas, ni siquiera una comida trampa. Así que podría decirse que he ido más allá.

«La ética de trabajo siempre está ahí para mí, ¿verdad? La intensidad en el entrenamiento. Físicamente, siempre me esfuerzo. Nunca vas a superarlo porque yo siempre lo supero. No puedo esforzarme más de lo que lo hago».

Volkanovski tuvo una asombrosa racha de 22 peleas ganadas entre 2013 y 2023, que culminó con su captura del título de peso pluma de la UFC y múltiples defensas exitosas.Sufrió derrotas en sus dos intentos de reclamar el título de peso ligero de Islam Makhachev y perdió su cinturón de 145 libras después de un brutal nocaut por Ilia Topuria en febrero de 2024.

Con la espalda contra la pared por primera vez en su carrera en la UFC, Volkanovski está listo para salir disparado este fin de semana.