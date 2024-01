Alexander Gustafsson deja la puerta abierta a regresar a UFC

Alexander Gustafsson ha vuelto a entrenar y deja la puerta abierta a un posible regreso al octágono. El dos veces retador al título de UFC ha reanudado su trabajo en el All Stars Training Center en Suecia.

Gustafsson se concentra principalmente en volver a estar en forma y hacer lo que ama, pero no se opone a que eso conduzca a una pelea en UFC en el futuro.

«Ahora estaré aquí mucho más tiempo y me concentraré un poco en mí y en mi propio entrenamiento y principalmente en volver a estar en forma. No pienso tanto en la parte competitiva. Si llega, llega, el tiempo lo dirá«.

“Me estoy concentrando en mí mismo y en volver a estar en forma, y ​​también amo este juego. Me encanta entrenar y estar cerca de los muchachos y hacer algo de lucha, algo de lucha libre, golpear algunas almohadillas y hacer algo de sparring ligero. He estado haciendo esto toda mi carrera, así que estoy feliz de regresar y hacer lo que amo hacer”.

Gustafsson fue visto en acción por última vez en julio de 2022 cuando regresó a la división de peso semicompleto después de una pelea de una sola pelea en el peso pesado. Fue noqueado en el primer asalto por Nikita Krylov.

El jugador de 36 años estaba programado para enfrentarse a Ovince Saint Preux en diciembre de 2022 en UFC 282, pero se retiró de la pelea por razones no reveladas. Gustafsson se encuentra actualmente en una racha de cuatro derrotas.

Gustafsson confirmó que todavía está bajo contrato, por lo que si regresa a la jaula, lo más probable es que sea con UFC.

«Si hay una pelea sobre la mesa, hablemos de eso y veamos cómo se siente y partamos de ahí. Tengo el contrato con UFC. He estado en UFC desde 2009, así que ha pasado un tiempo. Todavía estoy en el negocio. Todavía estoy bajo contrato. Si peleo, sería en UFC”.