Alexa Grasso reacciona a la derrota en UFC 315

Alexa Grasso no se dejará intimidar después de sufrir su segunda derrota consecutiva en UFC 315. La ex campeona de peso mosca de UFC Grasso (16-5-1 MMA, 8-5-1 UFC) fue derrotada por decisión unánime por la contendiente en ascenso Natalia Silva (19-5-1 MMA, 7-0 UFC) en la cartelera principal del sábado en el Bell Centre en Montreal.

Grasso recurrió a Instagram para reflexionar sobre la pérdida.

«A veces le metes una chingada a alguien y a veces te la meten a ti 👻 ¡Me tocó una muy buena rival! Amo este deporte porque así es la vida, ¿no? Pierdes una batalla pero no la guerra ⚔️ Estoy bien, sanaré mis heridas, volveré a entrenar y a seguir dándolo todo porque NUNCA me rindo 🔥🦾 Gracias por sus mensajes y por todo el cariño que me mandan, créanme que me llena de energía ⚡Los quiero con todo mi corazón.