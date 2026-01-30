La alianza entre Charlotte Flair y Alexa Bliss, fue puesta a prueba ante la bien coordinada dupla de Liv Morgan y Roxanne Pérez. A pesar de sus desacuerdos, Flair y Bliss lograron encontrar un momento de sincronía para llevarse la victoria.

► Momentos clave

La lucha comenzó con las fricciones ea flor de piel. Ambas querían demostrar ser la líder, lo que las rudas, Morgan y Pérez, aprovecharon con astucia. Aislaron a Alexa Bliss, sometiéndola a un castigo metódico que incluyó una serie de súplex Three Amigos por parte de Liv Morgan, manteniendo a Bliss lejos de su esquina.

Cuando finalmente logró hacer el relevo, Charlotte Flair entró como un huracán, descargando su furia con una plancha, machetazos y un moonsault que barrieron a ambas rivales. Sin embargo, la descoordinación resurgió; tras un intento fallido de Morgan, Bliss tomó el relevo y quedó nuevamente en aprietos, necesitando que Flair la rescatara de un conteo inminente.

Raquel Rodríguez intentó intervenir a favor de su aliada Roxanne Pérez, pero fue interceptada por una sorpresiva Stephanie Vaquer, quien la atacó. Esa distracción fue el respiro que Bliss necesitó. Con Pérez momentáneamente desconcertada, Alexa Bliss conectó su movimiento final, el Abigail DDT, para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Charlotte Flair y Alexa Bliss ganaron más por el caos externo que por una verdadera química como equipo. En Royal Rumble su alianza podría, por fin, implosionar.