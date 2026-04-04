Alexa Bliss y Charlotte Flair lograron imponerse a Bayley y Lyra Valkyria en una lucha que tuvo acción pareja y momentos de alta intensidad, aunque el verdadero peligro llegó después del combate.

► Momentos clave

Desde el inicio, Charlotte y Alexa tomaron la iniciativa, manteniendo a Lyra Valkyria aislada en su esquina y evitando que Bayley pudiera intervenir. La dupla controló el ritmo durante varios minutos, pero eventualmente Bayley logró el relevo y descargó su ofensiva sobre Flair. La Reina buscó contraatacar con un Superplex, pero Lyra impidió que concretara la maniobra, permitiendo que Bayley se lanzara con un codazo desde lo alto.

Bayley y Lyra se combinaron para buscar la victoria sobre Charlotte, pero la experiencia de Flair prevaleció. Logró revertir la situación y aplicó su temido Ocho a las Piernas a Lyra. Bayley rompió la llave a tiempo, salvando a su compañera. Alexa Bliss ingresó al ring para atacar a Bayley y buscó lanzarse sobre Lyra, mientras Charlotte y Bayley seguían enfrascadas en su intercambio.

El final llegó cuando Alexa Bliss y Charlotte Flair coordinaron un ataque perfecto. Derribaron a sus rivales y ejecutaron un Doble Bow to the Queen sobre Lyra Valkyria, una combinación de movimientos que dejó sin oportunidad a la luchadora irlandesa. El réferi contó la cuenta de tres y la dupla de rubias se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

La celebración duró poco. Mientras Alexa y Charlotte levantaban los brazos en señal de triunfo, Lash Legend y Nia Jax irrumpieron en el ring sin previo aviso. Las dos potencias atacaron sin piedad a las cuatro combatientes que estaban en el cuadrilátero, dejando a todas tendidas.