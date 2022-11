Alexa Bliss acaba de sufrir una importante derrota. Perdió el Campeonato de Parejas WWE junto a Asuka ante Damage CTRL en Crown Jewel 2022 el pasado sábado. Es una incógnita cómo va a continuar su aventura, si seguirá aliada con la «Emperatriz del Mañana» y ambas buscarán recuperar el título o tomará otro camino. Realmente, su equipo fue improvisado para ayudar las dos a Bianca Belair durante su rivalidad con la facción. Una rivalidad que quizá tenga su hueco en Survivor Series dentro de una de las WarGames.

► Alexa Bliss posa en lencería

Aunque debemos tener en cuenta las insinuaciones que ha habido desde la misma WWE de que Alexa Bliss va a volver a trabajar con Bray Wyatt. Y lejos de que vuelva a ser empujada individualmente hacia algún cinturón, no cabe duda de que eso sería lo mejor que le podría pasar. Pero antes de descubrir qué sucede, por ejemplo, en el nuevo episodio de Raw, nos detenemos un momento en el Instagram de la luchadora, pues está llamando mucho la atención una foto que acaba de publicar en la que luce posando en lencería, lo cual es poco habitual.

Como vemos, al momento en que se escriben estas líneas, la publicación tiene más de 300.000 «me gusta» y ha sido muy bien recibida, no solo por fanáticos, sino por Lana, a quien le encanta. Ciertamente, Alexa Bliss no acostumbra a publicar imágenes como esta. No se sabe si es una foto reciente o ya tiene su tiempo pues ella no indica nada. Podríamos entender lo primero debido a que se suele señalar cuando no es así. En cambio, ese no es el tono de color de cabello que tiene actualmente la luchadora.

¿Qué os parece la foto de Alexa Bliss?