Alexa Bliss sobre WWE y ser mamá: «Es genial»

Alexa Bliss dio a luz a Hendrix en 2023 junto a su esposo, el músico Ryan Cabrera. En 2025, con salvedades, ha regresado con todo a la WWE. Salvadades como que lucha pero después desaparece de la programación. Por ejemplo, el pasado 16 de mayo se clasificó para Money in the Bank 2025 en Friday Night SmackDown.

En espera de ver cuándo aparece de nuevo en la programación, qué sucede con la historia que parece estar comenzando con Charlotte Flair, y si gana el maletín de MITB en el evento premium el 7 de junio, la luchadora habla con TMZ sobre cómo está viviendo actualmente entre WWE y la maternidad:

A pesar de haber estado fuera por más de un año, también asegura que no sintió falta de ritmo en el ring, aunque sí tiene algunos moretones. También explica que tenía una gran preocupación al volver a la rutina. Todo le está yendo a las mil maravillas a Alexa Bliss en la actualidad. ¿Qué esperas de este nuevo capítulo de su carrera en WWE?

