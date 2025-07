Así mantuvo Alexa Bliss en secreto su regreso a WWE

Alexa Bliss sorprendió a todo el mundo regresando a la WWE durante el Royal Rumbel 2025. ¿Cómo fue que lograron ocultar el plan a la luz pública?

Camino a que «La Diosa» y Charlotte Flair sean uno de los equipos retadores al Campeonato Femenil de Parejas en Evolution II, ella misma responde a la pregunta:

“Recibí la llamada como a la medianoche del día anterior, y no se decidió completamente hasta como las 4:00 a.m., y a las 5 me llaman y me dicen:

‘Está bien, necesitamos que tomes un avión a las 10:00 a.m.’

Volé a… bueno, como no era en Indianápolis, nadie me vería. Volé a Cincinnati. Me llevaron en coche. Tuve que cubrirme. Me metieron a escondidas en una habitación trasera. Ahí me hicieron el cabello y el maquillaje. No llegué hasta las 4:00 p.m.

Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad?