Alexa Bliss se une a la agencia Paradigm

La Superestrella de WWE Alexa Bliss sigue buscando expandir su carrera más allá de la lucha libre profesional. Anteriormente, informamos de que su regreso a la compañía durante el Royal Rumble 2025 llamó la atención en Hollywood. Ahora, confirmamos que ha firmado con la agencia de representación Paradigm a través del informe en exclusiva de Deadline.

► Persiguiendo nuevas metas

La estrella de la WWE Alexa Bliss ha firmado con Paradigm, ampliando aún más su carrera fuera del ring.

Bliss se une a una creciente lista de talentos de lucha libre representados por Paradigm, incluidos CM Punk, Liv Morgan, Drew McIntyre, la campeona de la WWE Tiffany Stratton, Damian Priest y Jade Cargill, entre otros.

Después de una pausa de dos años, Bliss sorprendió a los fanáticos de la lucha libre con una aparición sorpresa en el Royal Rumble el 1 de febrero en Indianápolis, Indiana. Entró en el combate del Royal Rumble femenino en el puesto número 21 en el Lucas Oil Stadium y tuvo una participación corta pero impactante. Bliss fue eliminada por Liv Morgan justo antes de que Charlotte Flair entrara como la 27ª participante.

Regresar al Royal Rumble fue un momento de cierre para Bliss, ya que su última aparición fue en el mismo evento en 2023, donde enfrentó a Bianca Belair por el Campeonato Femenino. Después de ese combate, se tomó una licencia, y luego anunció su embarazo.

Bliss es una de las favoritas de los fanáticos de la WWE de todas las edades, con 10 millones de seguidores en las plataformas de redes sociales, y ha ganado varios títulos desde que se unió a la compañía en 2013.

Es la primera mujer en ganar tanto el Campeonato Femenino de Raw (3 veces) como el de SmackDown (2 veces) y dos veces Campeona Femenina en Parejas de la WWE, lo que la convierte en una de las mujeres más decoradas en la historia de la WWE.

Fuera de la lucha libre, Bliss ha aparecido en la serie de revival de Punky Brewster en Peacock, Carpool Karaoke de Apple TV+, y The Masked Singer de FOX. Actualmente, da voz al personaje ‘Obiguro’ en la serie de anime de Netflix Sakamoto Days, que debutó en el Top 10 global de Netflix (13-19 de enero de 2025). También dio voz a ‘Maki Ueda’ en la serie de Netflix The Queen of Villains.

Continuará siendo representada por Michael Garnett de Leverage Management y Marc Cabrera y Dan Abrams de Polsinelli PC.