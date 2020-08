Alexa Bliss se sincera sobre su relación amorosa

Alexa Bliss actualmente juega un papel vital en la rivalidad entre The Fiend y Braun Strowman en SmackDown. WWE incluso había insinuado de un posible ángulo romántico entre la ex campeona y el siniestro alter ego de Bray Wyatt, que podría desarrollarse después de SummerSlam. Previamente, en la entrevista que tuvo en SmackDown no descartó que tuvieran algún tipo de relación romántica con Strowman, aunque luego sabemos lo que ocurrió al finalizar el programa.

► Alexa Bliss cuenta detalles sobre su relación con Ryan Cabrera

Y hablando de romances, Alexa Bliss fue entrevistada recientemente en The Bellas Podcast y, entre otros temas, la ex campeona habló sobre el estado de su relación sentimental.

Bliss actualmente está en una relación con el cantautor estadounidense Ryan Cabrera, y la superestrella de la WWE reveló la historia de cómo lo conoció y comenzó a salir con él, a quien no conocía cuando empezó a circular el rumor de que los dos eran pareja. TMZ fue la primera en reportar el rumor sobre Alexa Bliss saliendo con Cabrera, y la Superestrella de la WWE reveló que solo era amiga de la cantante.

Tras el referido informe, Alexa Bliss recibió varias llamadas y mensajes de texto de personas que preguntaban sobre el estado de su relación con Cabrera.

"Es gracioso cómo nos conocimos. Nos conocimos por un rumor de que estábamos saliendo. Cuando TMZ publicó eso, éramos amigos. ¿Sabes cómo son los fanáticos de la WWE? Son muy apasionados y están en nuestras vidas personales, y en mis tuits, y un fanático lo vio y creó todo un Instagram con el que estábamos saliendo y etiquetó a todos en la empresa."

El mismo informe había indicado que The Miz desempeñó el papel de "cupido" cuando Cabrera y Bliss estuvieron tras bastidores durante el estreno de SmackDown en Fox el año pasado.

“Había gente que me llamaba, me enviaba mensajes de texto y se me acercaba y me decía, oh, estás saliendo con Ryan. Yo dije: 'Nunca conocí al chico'. Miz, quien es el mejor amigo de Ryan, lo llamó y le dijo: 'Oh, amigo, ¿estás saliendo con Alexa Bliss?' Él dijo, '¿qué es una Alexa Bliss?' Él dijo, 'es una chica con la que trabajo'."

Ahí es donde Alexa Bliss y Cabrera comenzaron a interactuar regularmente, y tras una invitación del cantante para que la Superestrella de SmackDown asistiera a uno de sus espectáculos, eventualmente se hicieron buenos amigos y luego dicha amistad se convirtió en una relación sentimental.

"Entonces empezamos a charlar de esa manera. Solo éramos amigos, y me pidió que fuera a uno de sus shows. Me preguntó de dónde era. Le dije que soy de Orlando. Dijo que estaba volando a Orlando en este momento. 'Tengo un programa en Epcot. Tú y tus amigos deberían venir al programa'. Pensé, tal vez. Sé cómo son los músicos. Salí con un músico cuando firmé por primera vez un contrato con WWE."

"Terminé yendo al espectáculo y después de este, él dijo que todos saldríamos a tomar unas copas y cenar y me preguntó si quería ir. Le dije: 'ya sabes, es tarde. Probablemente debería regresar. Son como las 8:15, así que me voy a casa'. Nos hicimos muy buenos amigos después de eso".

"No me importaba mucho todo, pero él fue muy paciente y persistente, y nos hicimos amigos increíbles, y eso se convirtió, literalmente, en la relación más asombrosa porque él es tan dulce y asombroso. Lo loco de Ryan es que esto es La primera relación Nunca tuve problemas de confianza e inseguridades porque hay algo en alguien que te dice que te hará la chica más feliz del mundo y luego realmente lo hace. Literalmente se rompe la espalda por mi felicidad".

__________________________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.