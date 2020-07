Alexa Bliss se ríe de Sasha Banks y habla con Nikki Cross

Durante años se ha hablado de que ambas no tienen una buena relación fuera de cámaras y ahora Alexa Bliss se ríe de Sasha Banks. No por nada personal pero tampoco ha ocurrido en Friday Night SmackDown sino en redes sociales. Todo después de que la Campeona de Parejas WWE dijera que es mejor que su compañera.

Además, la rubia también ha tenido recientemente una interesante conversación con Nikki Cross después del show de la marca azul. Ambas perdieron ante "The Boss" y su amiga Bayley. Pero la escocesa enfrentará a esta por el Campeonato Femenil SmackDown en The Horror Show at Extreme Rules.

► Alexa Bliss se ríe de Sasha Banks

Primero, esto fue lo que ocurrió con Bliss y Banks en Twitter:

Aunque cabe mencionarse que la monarca se vengó.

Segundo, una vez derrotadas, Bliss y Cross tuvieron una charla entre bastidores.

Cross: "Lo siento mucho, Alexa. Ya te dije que con Sasha y Bayley tienes que tener ojos en la nuca. Te lo dije hoy, te lo dije ayer, y ha vuelto a suceder. Me sorprendieron esta noche pero eso no puede suceder en Extreme Rules. Esta es mi oportunidad de convertirme en la Campeona SmackDown por primera vez. Esto no puede volver a suceder". Bliss: "Está bien. Estás siendo demasiado dura contigo misma. ¿Sabes qué? Al menos sucedió hoy y no en Extreme Rules". Cross: "Sí, tienes razón. Siempre tienes razón. Aceptaremos esta derrota y aprenderemos de ella".

Cabe mencionarse que Bliss no tendrá un hueco en el PPV del 19 de julio puesto que Banks va a verse las caras con Asuka por el Campeonato Femenil Raw. Aún así, es de suponer que estará ayudando a su amiga a coronarse como reina de la marca azul.