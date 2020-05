A raíz de un controversial comentario por parte de Ronda Rousey contra algunos miembros del Universo WWE, lo cual le valio para que algunas ex compañeras le respondieran vía Twitter a quien fuera Campeona Raw, entre ellas Alexa Bliss, a quien ni siquiera los 140 caracteres de la referida red social le bastaron para expresar lo que siente y se sinceró bastante en una entrevista posterior, donde extraemos lo siguiente:

"No me gusta cuando utiliza la palabra falso, sobre todo porque todos los dimos la bienvenida con los brazos abiertos en WWE. Todos queríamos verla triunfar, y siempre la respetamos."

► Alexa Bliss quiere que Ronda Rousey se disculpe

Ahora hay más respecto a las diferencias entre Alexa Bliss y Ronda Rousey, puesto que "La diosa" cree que la ex UFC debe emitir una disculpa si regresa a la WWE.

En una entrevista con Express Sport, Alexa Bliss admitió que le dolieron los comentarios de Ronda Rousey, especialmente cuando el elenco femenil la recibió en la WWE con los brazos abiertos luego de que se uniera a la compañía en 2018. "La diosa" agregó que sus compañeras probablemente quisieran a Rousey de regreso, si es que ella así lo decide, pero ayudaría si mostrara algún remordimiento por sus comentarios.

"Ha habido personas en el vestuario con las que no me he llevado bien, pero hay que pensarlo mientras viajas con personas trescientos días al año, todas somos como hermanas. Es como estar en una reunión familiar todos los días de tu vida".

"Sin embargo, lo llegas a superar y logras trabajar en conjunto y ahora todas nos llevamos muy bien y todas somos una gran familia. Creo que puede pedir disculpas porque fue irrespetuoso y nuestra empresa se basa en el respeto. Pero no veo por qué no sea bienvenida con los brazos abiertos".