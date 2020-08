Alexa Bliss quiere protagonizar el segundo estelar femenil de WrestleMania

Coincidiendo con un movimiento feminista que sacudió los cimientos de la sociedad occidental, WWE no desaprovechó la coyuntura para impulsar a sus gladiadoras camino a WrestleMania 35. Pero claro, el eslogan de esta particular "Revolución" fue engañoso, porque únicamente Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair gozaron del privilegio de ser las primeras mujeres en cerrar "The Showcase of the Inmortals".

Y de hecho, tras la marcha de Rousey, todo pareció quedar en una moda pasajera de cara a la galería, pues a excepción de Lynch, Flair, Sasha Banks y Bayley, la exposición de la mayoría de sus gladiadoras decayó ostensiblemente, debido a que los beneficios en ese "Road To WrestleMania" no respondieron a las expectativas. El mensaje quedaba claro: la lucha femenil, de momento, no era rentable.

► "The Goddess" da un paso al frente

A pesar de ello, Alexa Bliss cree que WWE debería programar un segundo estelar de WrestleMania, en lo que se diría una llamada de atención a sus empleadores para que miren más allá de las "Four Horsewomen". Durante su reciente intervención en WWE Table Talk, de la que ya recogimos varias declaraciones, Bliss considera que todas sus compañeras están preparadas para el reto.

«Una de las cosas que me encantaría hacer es estelarizar WrestleMania. Tú sabes, nuestras mujeres, la "Evolución Femenil" ha conseguido cosas increíbles, y fue un gran logro para todas las mujeres de la compañía aquel estelar de WrestleMania. Pero creo que es momento de tener a más mujeres como estelares y ver cómo funciona eso».

Con un regreso de Rousey que quizás nunca se dé y la baja potencialmente definitiva de Lynch debido a su maternidad, hoy día los nombres femeniles que mayores opciones tendrían de repetir la hazaña de WrestleMania 35 serían Charlotte Flair, Asuka, Sasha Banks y Bayley. Cuatro competidoras sobre las que pivotan casi la totalidad de las principales historias de esta división.

Bliss luce un peldaño por debajo de las mencionadas, en parte por su propensión a las lesiones, que hace que WWE no apueste tanto por ella desde el punto de vista competitivo; algo que queda de manifiesto en su papel dentro de la rivalidad Bray Wyatt-Braun Strowman.

