Hay una conexión especial entre Alexa Bliss y Bray Wyatt, aunque la asociación de estas Superestrellas no acabó muy bien antes del despido del segundo, con una ¿traición? de Bliss en WrestleMania 37 que le costó al «Eater of Worlds» su combate contra Randy Orton.

Obviando tal detalle, pues a posteriori no hubo continuidad para tal catalizador dramático, WWE parece que aprovechará el regreso reciente de Wyatt para retomar esta historia. Intenciones que ya se están haciendo visibles sobre Raw.

La semana pasada en Raw, las presuntas buenas vibraciones que se guardan Bliss y Bianca Belair quedaron un tanto en duda cuando «The Goddess» hizo el amago de aplicarle a «The EST» el remate característico de Bray Wyatt tras surgir en el titantrón el símbolo de la mariposa. Que anoche volvió a aparecer durante una entrevista protagonizada por ambas, con la consecuente «posesión» temporal de Bliss, quien le endosó un jarronazo a Belair, luego de comentar que todavía su mente no ha podido olvidar aquella etapa con Wyatt.

Ya fuera del personaje, Bliss fue preguntada por Bray Wyatt en su reciente entrevista con Rob Armstrong ante los micrófonos de What Went Down. Y Bliss elogió el trabajo que ella y el ex Campeón WWE hicieron allá durante la Era Covid, confesando que llevaba tiempo buscando mostrar una faceta siniestra.

«Fue lo más divertido que hecho en toda mi carrera. Puedo decirlo con facilidad, fue esa época, y punto. Nunca me he divertido más en toda mi vida. Yo había propuesto un personaje así, Dark Alexa, en NXT, antes de Blake y Murphy. Siempre me encanta hacer algo diferente. No me encanta tener el mismo personaje siempre. Recuerdo decir: ‘Tío, tengo seis o siete versiones distintas de mí misma’. Y fue muy divertido. Me encanta poder interpretar un personaje. Me encanta poder salir de la rutina, hacer cosas distintas, y esta fue la más divertida.

«[Bray Wyatt] Es un genio creativo que me hizo elevar mi juego. Habíamos conversado antes, pero no así. Cuando me decía, ‘Tengo esta idea para esto, esto, esto’, me hizo darme cuenta de que estaba subida a un tren muy rápido, y tenía que seguir el ritmo o bajarme. Fue una de esas situaciones. Él es un tren que va muy rápido. Creativamente siempre está pensando en lo siguiente, siempre está diciendo, ‘Oye, ¿has visto este documental? Ve este documental. Míralo porque de ahí puedes sacar algo. Puedes sacar algo de John Wayne Gacy, puedes sacar algo del caso de Manson. Puedes sacar algo de todas esas cosas’.

«Nunca he hecho tanto trabajo de investigación a la hora de trabajar en mi personaje como cuando trabajé con Bray, y creo que por eso también fue tan divertido. Hice algo completamente diferente, pero también tomé cosas de la vida real y las incluí por primera vez en un personaje, y fue muy ‘cool’».